ЕС запретил экспорт в Белоруссию 53 видов высокотехнологичных товаров

Минск. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Евросоюз в рамках расширения санкций в отношении Минска ввел запрет на экспорт в Белоруссию 53 видов высокотехнологичных товаров.

Перечень таких товаров опубликован в пятницу в Официальном журнале ЕС.

В частности, введен запрет на поставку товаров, которые могут быть использованы в военных системах, в том числе испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты, другие электрические/магнитные компоненты, а также электронные устройства, модули и узлы.

Также введен запрет на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической отраслях, в том числе авиационных двигателей и их частей как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов.

Запреты распространяются на экспорт, а также на предоставление технической помощи и иных услуг любым физическим и юридическим лицам, организациям или органам Белоруссии.

В документе оговаривается, что национальные компетентные органы стран ЕС имеют возможность предоставлять экспортерам отступления, позволяющие экспортировать определенные авиационные товары, а также товары, которые используются в медицинской сфере, в медицинских, фармацевтических или гуманитарных целях.

В перечень запрещенных включены, в частности, полупроводниковые приборы, осциллографы, диоды, кроме фоточувствительных или светоизлучающих диодов (LED), электронные интегральные схемы, телевизионные камеры, цифровые камеры и видеокамеры, аппаратура радионавигационной помощи, приборы и устройства для воздушной или космической навигации, самолеты, космические корабли и их части, пневматические шины из резины, используемые на самолетах, масла для использования в авиации, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, а также отдельные узлы и детали самолетов.

В четверг Совет ЕС утвердил расширение санкций в отношении Белоруссии до приведения их в соответствие с режимом санкций в отношении России.

В соответствии с принятым решением, также введены персональные санкции в отношении трех белорусских юридических лиц - ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова и концерна "Белнефтехим" (орган госуправления, курирует работу крупнейших предприятий нефтехимии).

Ранее ЕС вводил секторальные санкции в отношении ряда белорусских экспортных товаров. В июне 2022 года вступили запреты ЕС на прямые или косвенные поставки из Белоруссии изделий из древесины и лесоматериалов, цемента и цементных изделий, изделий из железа и стали, резиновых изделий. Запреты вступили в силу 4 июня 2022 года.