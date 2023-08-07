Украина утратила возможности производить динамическую защиту «Нож» для танков

Источник изображения: topwar.ru

В январе прошлого года на Украине были выпущены последние комплекты динамической защиты (ДЗ) «Нож», после чего производство этой «реактивной брони», которая до этого так широко рекламировалась украинскими СМИ, было остановлено. Свою огромную лепту здесь внесла специальная военная операция, истощившая также и потенциал предприятий страны по производству других видов оружия и специального снаряжения.

В социальные сети просочились фотографии модулей элементов с обозначениями ХСЧКВ-34 и ХСЧКВ-19.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Устанавливалась она, судя по всему, на 13 танках советского образца Т-64БМ2, которые были модернизированы на заводе транспортного машиностроения в Харькове. Из них, 10 единиц получила 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ, в то время как ещё 3 машины были переданы Харьковскому командному училищу.

Стоит отметить, что их отличие от ранее выпущенных украинских основных боевых танков Т-64БМ «Булат» заключалось в установке на них более мощных двигателей 6ТД-1 мощностью 1 тыс. л.с. вместо двигателей 5ТДФМ, мощность у которых была ниже – 850 л.с. Также в усовершенствованной версии этой боевой машины появились тепловизионные прицелы и средства связи натовского образца. На сегодняшний день большинство из них уничтожено: в строю осталось лишь несколько единиц.

ДЗ, напомним, выпускалась государственным научно-производственным предприятием «Микротек», расположенным в Киеве. На нём также выпускались и комплексы активной защиты (КАЗ) «Заслон».

Использовался «Нож» и на танках Т-84 «Оплот», Т-72УА и Т-72АМТ. Впоследствии, однако, выяснилось, что данная ДЗ очень опасна для самих танков, поскольку у неё были выявлены некоторые недостатки при её боевом применении. Об этом свидетельствует множество случаев, когда после срабатывания элементов техника выводилась из строя в результате повреждений. В итоге экипажи бросали боевую машину в том случае, если им ещё удавалось уцелеть.

Именно это и вынуждает военнослужащих ВСУ устанавливать на тяжёлые бронемашины, в том числе и на немецкие Leopard 2A4 навесной комплекс ДЗ «Контакт», разработанный ещё более 40 назад в СССР.

Кстати говоря, в настоящее время эти комплексы производят в странах Восточной Европы, не имея на то соответствующей лицензии. Украина технические возможности производства утратила.