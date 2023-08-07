Lockheed Martin завершает сборку первого истребителя F-35A "Лайнтнинг-2" для ВВС Бельгии

ЦАМТО, 4 августа. Компания Lockheed Martin 2 августа сообщила о начале окончательной сборки на заводе в Форт-Уэрте (шт.Техас) первого многоцелевого истребителя F-35A "Лайнтнинг-2" (с.н. AY-01) для ВВС Бельгии.

Планируется, что сборка будет завершена в конце этого года и на первом этапе самолет будет размещен на авиабазе ВВС США "Льюк" в Аризоне, где вместе с другими истребителями будет использоваться для подготовки бельгийских летчиков. Первый F-35A прибудет на авиабазу "Флоренн" в Бельгии в 2025 году. Начиная с 2027 года, F-35A также будут размещены на авиабазе "Кляйне Брогель".

На данный момент известно, что передача первых двух F-35A бельгийским ВВС была отложена, как минимум, на полгода по сравнению с первоначально согласованным графиком, в основном из-за пандемии коронавируса. Это также повлияет на сроки обучения бельгийских летчиков, которое начнется позднее, чем изначально планировалось.

Портал VRT NWS со ссылкой на информацию, подтвержденную пресс-секретарем министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, конкретизирует, что исходя из текущего графика, первые два самолета будет готовы к сдаче к декабрю 2023 года. Сертификация, квалификация программного обеспечения и окончательная дата сдачи самолетов будут зависеть от результатов испытаний. На данный момент предполагается, что церемония передачи новых машин состоится во втором квартале 2024 года.

Министерство обороны Бельгии утверждает, что задержки в производственном графике фактически не повлияют на достижение парком F-35A состояния начальной готовности к боевому применению (с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций) к середине 2027 года и полной эксплуатационной готовности (FOC) – к концу 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Бельгии объявило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, 38 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney, систем радиоэлектронной борьбы, другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

По результатам начавшейся в марте 2018 года оценки поступивших предложений осенью 2018 года правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Производство комплектующих для первой пары F-35A ВВС Бельгии началось на предприятии итальянской группы Leonardo в Камери (Италия) в августе 2022 года. Министерство обороны Бельгии 14 ноября 2022 года объявило, что на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте началась сборка первого самолета.

Изначально предполагалось, что первые четыре F-35 будут переданы ВВС Бельгии на территории США в 2023 году с последующими поставками партиями по пять машин до 2028-2029 гг.