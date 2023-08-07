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ТАСС

FT: попытки Украины обеспечить себе поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По информации газеты, это связано с отсутствием надежных механизмов координации и четких целей

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Попытки Украины завоевать поддержку стран Глобального Юга терпят неудачу из-за недостаточной политической координации и проблем с целеполаганием. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

"[Со стороны Украины] были предприняты шаги по улучшению ее дипломатического взаимодействия со странами за пределами евроатлантического региона, <...> однако эти усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надежных механизмов координации и четких целей", - приводит газета выдержки из попавшей в его распоряжение повестки встречи между представителями администрации президента и МИД Украины и экспертами по международной политике, которая якобы состоялась в Варшаве в июле. Как утверждается, в ходе мероприятия предполагалось выработать способы обеспечения поддержки Украины со стороны Индии, Индонезии, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, ЮАР и Бразилии. По словам одного из участников этой встречи, слова которого приводит издание, эксперты предложили Киеву "разбить международные резолюции" по российской спецоперации на две части, чтобы развивающиеся страны могли "осудить [действия РФ]", но "не присоединяться к штрафным мерам" против нее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта встреча на самом деле нужна для "сколачивания антироссийской коалиции", это "приманка" для стран, искренне желающих урегулировать украинский конфликт, избежать еще больших его масштабов. Эти государства приглашаются "с целью выработки якобы некой мирной инициативы, урегулирования ситуации", но в действительности это "очередная инсценировка", убеждена дипломат. 

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Страны
Бразилия
Индия
Индонезия
Кения
Мексика
ОАЭ
Польша
Россия
Саудовская Аравия
Украина
ЮАР
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