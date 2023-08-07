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«Яковлев» захотел найти замену немецкому двигателю для Як-152

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Як-152
Як-152.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Cафронов

Компания «Яковлев» ищет партнеров в России для замены немецкого двигателя на учебно-тренировочном самолете Як-152. Об этом РИА Новости сообщил гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации, гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский.

«Ищем возможности: партнеров для импортозамещения немецкого двигателя, кто мог бы заняться производством двигателя. Есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время компания ведет диалог с потенциальными партнерами. «Сроки назвать не могу, но работа идет, руки никто не опускает», — добавил Богинский.

В сентябре 2021 года генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Петра Баранова Михаил Гордин сказал, что Як-152 может получить российский двигатель не как замену немецкого RED A03T V12, а как его аналог.

Двигатель RED A03 разработан в Германии под руководством выходца из России Владимира Райхлина на средства российского холдинга «Финам».

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Як-152
Компании
ОАК
ЦИАМ им. Баранова
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