На верфи в Ньюпорт-Ньюс заложен киль АПЛ SSN-802 "Оклахома" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 4 августа. На предприятии Newport News Shipbuilding (NNS) компании Huntington Ingalls Industries (HII) в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) 2 августа состоялась церемонии закладки киля многоцелевой АПЛ SSN-802 "Оклахома".

SSN-802 "Оклахома" станет 29-й АПЛ класса "Вирджиния" и 14-й АПЛ серии, которая будет построена Newport News Shipbuilding для ВМС США. Строительство подлодки началось в сентябре 2019 года.

АПЛ "Оклахома" станет первой подлодкой, построенной в варианте "Блок.5". В отличие от более ранних версий подводных лодок серии, SSN-802 не будет оснащена модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module), а 84-футовая секция в средней части позволит АПЛ нести большее количество крылатых ракет, а в перспективе – гиперзвуковые ракеты.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки небольших групп подразделений ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США передана 21 АПЛ серии: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.