Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей

Мэр: атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.