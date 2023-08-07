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РИА Новости

Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей

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Корабль Черноморского флота России
Корабль Черноморского флота России.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Мэр: атаку ВСУ в Новороссийске отразили корабли "Оленегорский горняк" и "Суворовец"

КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", сообщил мэр города Андрей Кравченко.

В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.

"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко в телеграм-канале.

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