Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику

Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления Западной группировкой войск в зоне СВО.

Минобороны: Шойгу на передовой указал на необходимость упреждающих ударов по противнику

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, посетивший передовой командный пункт группировки "Центр", обратил внимание на необходимость нанесения противнику упреждающего огневого поражения при выбивании его с позиций, сообщили в военном ведомстве.

"Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих", — говорится в релизе.

Сегодня глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба, которые рассказали о текущей обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав за успешные наступательные действия на Краснолиманском направлении и овладение более выгодными позициями.

По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Центр" на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ, уничтожив более 110 украинских военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".