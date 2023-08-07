Запад заподозрил, что контрнаступление Киева сойдет на нет в течение месяца

Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца, пишет Repubblica. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, а ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, отмечает автор.

Джанлука Ди Фео (Gianluca Di Feo)

Натиск новой волны украинского контрнаступления ослабляется. Но других резервов у Киева пока нет, в связи с чем растет обеспокоенность по поводу великого провала наступления на русских.

На Запорожском фронте ничего не изменилось. Даже вторая волна украинского контрнаступления, похоже, осблабила свой первоначальный натиск. После почти двухмесячных боев штурмовые колонны ВСУ достигли российских линий обороны, проверив глубину противотанковых рвов и прочность бетонных "зубов дракона", надежно вросших в землю. Теперь у Киева есть мосты-переправы для преодоления препятствий и специальная техника для прорыва минных полей. А благодаря поставкам из США украинские военные могут себе позволить выпускать по восемь тысяч артиллерийских снарядов в день, почти все с кассетными боеголовками, которые разбрасывают боеприпасы в окопах. Но, несмотря на все это, пока киевским бригадам не удается прорвать российскую оборону.

Такие результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство на Украине и среди союзников: есть опасение, что наступающие силы ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занятых ими территорий, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политико-дипломатическом плане. В основе этих рассуждений лежит оценка имеющихся в распоряжении Украины военных сил.

Весной прошлого года киевские генералы создали два армейских корпуса — девятый и десятый — для подготовки к контрнаступлению. Девятый, обученный НАТО и оснащенный западным оружием, перешел в наступление 6 июня для выявления слабых мест в российской линии обороны. Его задача заключалась в том, чтобы открыть брешь, через которую десятый корпус бросился бы в атаку и дошел до Мелитополя и Мариуполя, сокрушая глубоко эшелонированную путинскую оборону. Однако украинцы продвинулись всего на несколько километров и после семи недель упорных боев вынуждены были отвести измотанный потерями и усталостью девятый украинский корпус, заменив его десятым. Резервов у последнего уже не было: даже если бы им удалось сломить сопротивление российских войск, то идти к Азовскому морю пришлось бы в одиночку. Украинские командиры новой волны наступления учли некоторые ошибки, допущенные в июне, но, по мнению аналитиков, самую главную ВСУ так и не смогли исправить: они не умеют управлять крупномасштабными скоординированными операциями. Лишь небольшая часть подразделений идет в атаку одновременно — сначала горстка рот, потом пара батальонов — что позволяет российским войскам концентрированно наносить удары артиллерией, танками и вертолетами. Если сравнить это с футбольным матчем, то как будто одному нападающему приходится бороться со всей командой противника. Но, продолжая использовать аналогию с футболом, россияне не ограничиваются "катеначчо", тактической схемой в футболе с акцентом на оборону. Примером могут служить действия генерала Герасимова, который, несмотря на слухи, ходившие после попытки мятежа "Вагнера", имеет прочные позиции в высших структурах управления российской армией и не допустил ни одного неверного хода. Он решительно отвечает на каждый выпад ВСУ и разворачивает агрессивные наступательные действия на других направлениях — в Харькове, в Донецке и особенно в Луганске, не давая киевскому генштабу перебрасывать войска с других участков фронта. Даже ракеты Storm Shadow, которыми обстреливают базы в тылу россиян и стратегически важные мосты, похоже, не смогли прогнуть оборону Москвы.

Правительство Зеленского убеждено, что в ближайшие недели контрнаступление сможет переломить ситуацию на защитных рубежах России. Однако на данный момент нет никаких признаков быстрого успеха, и перспектива того, что контрнаступление сойдет на нет в течение месяца, кажется все более реальной. Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма будет отложен до конца весны 2024 года, что позволит Кремлю еще больше укрепить заграждения и мобилизовать дополнительные силы.

Удары беспилотников по Москве и другим городам наносят символический ущерб и служат для поддержания морального духа украинцев. Однако они могут вызвать ответные действия со стороны Кремля и приведут к еще более ожесточенным бомбардировкам украинских территорий. Сейчас ракеты используются в основном для поражения военных объектов, таких как склады, казармы и оружейные заводы на Украине. Есть исторический прецедент: в 1940 году, после первых налетов британской авиации на Берлин, Гитлер приказал сравнять с землей Лондон, что остановило деятельность вооруженных сил Люфтваффе во Второй мировой войне, поскольку они были заняты уничтожением британских ВВС и созданием условий для вторжения. Для Третьего рейха это стало началом медленного поражения.

Сегодня ситуация совсем другая, и, как постоянно напоминает бывший президент Медведев, существует угроза применения атомного оружия. Но очевидно, что возможность патовой ситуации беспокоит и Зеленского, и прибалтийские страны НАТО, начиная с Польши: если Мариуполь и Мелитополь не будут освобождены к середине сентября, у Кремля будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть ровные ряды союзников Зеленского, воспользовавшись в том числе и выборами в США.

В дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта. Перспектива, столь же неприемлемая для Киева, как и для Варшавы. При этом Белый дом дистанцируется от запусков беспилотников по Москве и старается успокоить поляков относительно "Вагнера" в Белоруссии. Кошмар Америки заключается в том, что провокации могут привести к расширению конфликта. И чем дальше от Крыма остаются украинские военные колонны, тем этот риск становится более реальным.