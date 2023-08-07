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ТАСС

"Радар ммс" представит способный автономно подзаряжаться и вести разведку беспилотник

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Исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев
Исполнительный директор Научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.
Источник изображения: © Фото : "Радар ммс"

Аппарат может выполнять задачи фактически без вмешательства оператора а также применяться совместно с дронопортом

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" представит на форуме "Армия-2023" новый электрический беспилотник-вертолет, который может вести разведку и отправляться на подзарядку в полностью автоматическом режиме. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Архипелаг-2023" в Новосибирске исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев.

"Мы представим электрический беспилотник 30-килограммовый. Целевая нагрузка у него 7 кг. Взлетная масса - до 30 кг. Не подлежит каким-то особенным сертификационным требованиям. Летает полностью автономно, 1,5 часа в воздухе. Помимо самостоятельного использования данное воздушное судно может применяться совместно с дронопортом. Задачи у него разные, прежде всего мониторинговые", - сказал Анцев.

Он пояснил, что этот беспилотник может выполнять задачи фактически без вмешательства оператора. "Это не квадрокоптер, а именно вертолет. Ему задачу на неделю поставили - например, мониторить район на предмет вторжения диверсантов, - и он начинает мониторить обстановку. Промониторил, подзарядился, опять взлетел - днем и ночью, 24 на 7", - пояснил Анцев.

Исполнительный директор отметил, что по желанию заказчика можно дополнительно оборудовать беспилотник любой полезной нагрузкой: оптико-электронной системой, лидаром, тепловизором, газоанализатором для экологического мониторинга или детектором гамма-излучения для контроля радиационной обстановки.

Форум "Армия-2023" будет проведен в период с 14 по 20 августа. На нем почти 1,5 тыс. предприятий представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, министерство на форуме планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд рублей. 

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