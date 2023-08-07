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РИА Новости

Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Вымпел": для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ "Вымпел" в статье для журнала "Арсенал Отечества".

"Можно констатировать тот факт, что в России разработки ракет "воздух-воздух" пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет", — говорится в материале.

Авторы указали, что, в отличие от США, разработка и испытания ракеты "воздух-воздух" пятого поколения в России проведены в кратчайшие сроки. При этом уже началась стадия принятия на вооружение, уточнили специалисты.

По информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.

Как уточнил для РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 "впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, которая предназначена для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете".

Инерциальная система предполагает, что боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе своего предыдущего положения.

Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, которая позволяет с борта самолета уточнять координаты цели, повышая вероятность поражения летательных аппаратов противника.

Еще одно преимущество новой ракеты над предыдущей версией, сообщил главред "Арсенала Отечества", — многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

По его словам, новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, в частности, в задней полусфере — то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.

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Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
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1 комментарий
№1
07.08.2023 13:25
Цитата, q
впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, которая предназначена для управления ракетой и ее стабилизации в автономном полете
Вроде как 11.08 стартует Луна 25... Там была целая история с бесплатформенной БИНС. Тогда сделали отечественный прибор весом 10кг... Не знаю как дела сейчас - может быть научились делать полегче?
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