НАТО продолжит бить в барабаны войны против России, и вот почему

С подачи США НАТО непрерывно готовится к военному столкновению с Россией, пишет сайт телеканала Al Jazeera. По мнению автора статьи, Вашингтон активно финансирует альянс и занимается "безумной пропагандой его войны" с Москвой с одной единственной целью – сохранить свою гегемонию.

Саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, утвердил планы альянса по расширению военной инфраструктуры у границ России. Запад готовится реагировать на "российскую угрозу", о которой Вашингтон неустанно твердил на протяжении последних лет. Пекин недавно разделил с Москвой статус врага Вашингтона. Китай и Россия – единственные страны, представляющие прямую угрозу американской гегемонии, поскольку призывают к формированию нового многополярного мирового порядка.

Соединенные Штаты основали Североатлантический альянс в 1949 году. Это произошло после окончания Второй мировой войны и разделения Европы на восточную (просоветскую) и западную (проамериканскую). С того момента НАТО стала передовой военной силой Америки перед лицом Советского Союза и его правопреемницы – Российской Федерации. Республиканская и Демократическая партии США рассматривают Североатлантический альянс как один из инструментов защиты американских и европейских интересов.

Непрерывная подготовка к войне

Бывший президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Вашингтон несет бо́льшую долю затрат на финансирование Североатлантического альянса и потребовал, чтобы страны – члены НАТО выполнили свои обязательства и увеличили военные расходы до 2% ВВП. Руководствуясь предвыборным лозунгом "Америка прежде всего", он даже пригрозил вывести страну из НАТО, если союзники по альянсу проигнорируют его требования. Нынешний президент США Джо Байден – демократ – восстановил доверие между Америкой и странами НАТО. Он, стремясь сохранить положение Соединенных Штатов в качестве мирового лидера, увеличил расходы на Североатлантический альянс.

Америка вернулась, чтобы возглавить мир, заявил Байден в своей первой речи после вступления в должность. Он почти дословно повторил то, что сказал президент-демократ Барак Обама перед тем, как покинуть Белый дом в начале 2017 года: "Америка должна задавать тон. Другие страны должны играть по правилам, которые устанавливают США и наши партнеры, а не наоборот. Мир изменился. Вместе с ним меняются и правила. И их должны писать Соединенные Штаты, а не такие страны, как Китай".

Соединенные Штаты почти сразу после начала российской специальной военной операции на Украине развернули дополнительные оборонительные силы на восточном фланге НАТО. Речь идет о переброске ударной авиации из Германии в Литву, воздушно-десантного батальона из Италии в Латвию, бригадных боевых групп "Страйкер" из Германии в Румынию, Болгарию и Венгрию, батарей "Патриот" из Германии в Словакию и Польшу, истребителей F-15 из Великобритании в Польшу.

За этим последовало увеличение численности армии США в странах НАТО до 20 000 человек. Оно охватило воздушные, наземные, морские, кибер- и космические силы и включало в себя расширение авианосной ударной группы, развертывание дополнительных истребительных эскадрилий, транспортных самолетов и авиазаправщиков, а также развертывание группы готовности к десантным операциям и экспедиционных сил Корпуса морской пехоты. В результате общее число военнослужащих США в Европе достигло более чем ста тысяч человек.

Президент США Джо Байден объявил на саммите НАТО в Мадриде о дополнительных долгосрочных обязательствах по укреплению европейской безопасности в Польше, Румынии, Испании, Великобритании, странах Прибалтики, Германии и Италии. Дополнительные финансовые расходы составят 3,8 миллиарда долларов в 2022 году и 4,2 миллиарда долларов в 2023 году. Пентагон заявил, что необходимо увеличить вклад США в НАТО более чем на 16%, а расходы на оборону до 6% ВВП, чтобы укрепить долгосрочное американское присутствие в Европе.

Соединенные Штаты проводят полномасштабные военные приготовления в рамках подготовки к предстоящей конфронтации с Россией и Китаем. <...>

Безумная пропаганда войны

Непрекращающаяся подготовка к военному столкновению отражает позицию политического руководства западных государств и НАТО во главе с Соединенными Штатами. Они поддерживают конфликт на Украине, снабжая ВСУ всем необходимым вооружением. Запад продолжает бить в барабаны войны, готовясь к широкомасштабному вооруженному конфликту с Россией, если та продолжит настаивать на своем. Многие страны выдвигают политические инициативы по прекращению боевых действий на Украине, чтобы этот конфликт не перерос в глобальное противостояние Москвы и НАТО. Но риск прямого столкновения довольно велик и тому есть несколько причин:

Совет Безопасности ООН до сих пор не выступил с какой-либо политической инициативой по прекращению конфликта на Украине. Он не предпринял никаких усилий, нацеленных на снижение напряженности между Москвой и НАТО. Осуждение, угрозы и унизительные требования в адрес России со стороны США и Североатлантического альянса только усугубляют ситуацию. Америка и западные страны во главе с Великобританией, Францией и Германией настаивают на военном решении. Они призывают Россию немедленно и без предварительных условий вывести войска с территории Украины и заявляют, что долгосрочные военные обязательства в поддержку Киева будут предоставляться до тех пор, пока он не выиграет в этом конфликте. Соединенные Штаты и их союзники проигнорировали китайскую инициативу по прекращению конфликта на Украине. Они не обращают внимания на неоднократные заявления Анкары о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и закрывают глаза на подобные призывы со стороны региональных и международных организаций. Украина при поддержке Запада во главе с США выдвигает свои условия прекращения боевых действий, неприемлемые для России, что заставляет ее проявлять настойчивость в продолжении специальной военной операции. План Зеленского, который тот представил в ноябре на саммите G20, безусловно, не имел шансов на успех. Западные СМИ, аналитики и центры изучения общественного мнения настаивают на продолжении боевых действий и усилении украинского фронта, чтобы оказать давление на Россию, заставить ее принять условия Атлантики и подчиниться правилам текущего мирового порядка. Мы видели нечто подобное во время "войны с терроризмом" в Афганистане и вторжения США в Ирак, цель которого заключалась в свержении Саддама Хусейна.

Такое поведение Запада во главе с НАТО демонстрирует реальное противоречие между ценностями, принятыми США и Европой, с одной стороны, и тем, как они относятся к специальной военной операции России на Украине. Соединенные Штаты стремятся ужесточить контроль над миром и пресечь попытки восстания против текущего международного порядка, основанного на их правилах. Россия и Китай не угрожают безопасности и стабильности Европы, а борются с Соединенными Штатами за мировое лидерство, требуют реформирования мирового порядка и окончания американской гегемонии, с чем Вашингтон не готов мириться. Это является ключом к пониманию позиций и политики США по различным региональным и международным вопросам, и именно это делает прямое столкновение НАТО с Россией вопросом времени.

Автор: Махмуд Абдель Хади (محمود عبد الهادي)