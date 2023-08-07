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ИноСМИ

Россия и Китай опасно приблизились к Японии. Токио настороже

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Совместные учения России и Китая в Японском море
Совместные учения России и Китая в Японском море.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Россия и Китай расширили оборонное взаимодействие, начав проводить совместные учения в Азии, близ Японии, пишет Nihon Keizai. Более того, с помощью военных маневров они привлекают новые страны к противодействию США в этом регионе. Их активность приведет к вооруженному конфликту, опасается автор статьи.

20 июля, центральная часть Японского моря. Российские большие противолодочные корабли и истребители присоединились к учениям Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Северном военном округе (один из пяти военных округов НОАК, — Прим. ИноСМИ), под юрисдикцией которого находятся Япония и Корейский полуостров. На борт китайского ракетного эсминца с пунктом управления поднялся контр-адмирал ВМФ РФ Валерий Казаков, который принял совместное командование.

Впервые в ходе учений китайские самолеты взлетали с российских аэродромов. С точки зрения переброски в Японское море последние находятся ближе, чем базы Поднебесной. В ходе этих реалистичных маневров китайские и российские силы действовали в унисон, учитывая возможные угрозы со стороны американского ВМФ и морских Сил самообороны Японии.

"Эти учения повысили нашу способность реагировать на морские и воздушные угрозы. Я верю, что наши военно-морские силы смогут и дальше взаимодействовать, а также совместно защищать мир и стабильность в регионе", — подчеркнул значимость мероприятий Казаков на церемонии закрытия 23 июля.

Несмотря на то, что Москва оказалась в международной изоляции из-за своей спецоперации на Украине, Пекин придает большое значение отношениям с ней. Это объясняется тем, что Поднебесная считает оборонное сотрудничество необходимым для противостояния общей угрозе — США.

Китай и Россия также активно взаимодействуют на Тайване, который руководство Си Цзиньпина стремится аннексировать, и в районе островов Сенкаку, относящихся к префектуре Окинава, на которые КНР заявляет территориальные права.

27 июня два российских фрегата прошли в северном направлении через акваторию между восточным Тайванем и островом Йонагуни (префектура Окинава). В начале июля они вошли в воды, прилегающие к островам Кубадзима и Тайсё (префектура Окинава). Там корабли попали под наблюдение Министерства обороны Японии и Министерства национальной обороны Тайваня.

Не исключено, что эти действия Москвы были согласованы с Пекином. С 5 по 11 июля фрегаты находились в Шанхае, где их экипажи встретились с китайскими военнослужащими. 11 июля во время совместных учений военный корабль НОАК отправил сообщение, что китайско-российская дружба будет длиться вечно.

Большое значение [в Китае] придается не только России. 25 июня член Госсовета и министр обороны КНР Ли Шанфу встретился в Пекине с начальником штаба ВВС Пакистана Ахмадом Бабаром. Он подчеркнул, что два государства являются неразлучными друзьями, и подтвердил сотрудничество между военно-воздушными силами сторон в области операций и оснащения оборудованием.

Китай и Пакистан ведут пограничные споры с соседней Индией. В конце июня Дели провел саммит с Вашингтоном и договорился, в частности, о совместном производстве двигателей для истребителей. Интересы Китая и Пакистана совпадают в том, что они опасаются военного сближения США и Индии.

Привлечение незападных стран, не входящих в G7, и других крупных держав для противодействия проамериканским силам — такова основная стратегия китайской военной дипломатии. В Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Поднебесной много дружественных стран, и Китай организовал совместные учения с Камбоджей и Лаосом в марте и апреле-мае соответственно.

Хотя диалог Пекина с Вашингтоном возобновляется в таких областях, как дипломатия, экономика, торговля и изменение климата, оборонная сфера пока остается в тупике. Китай выступает против санкций, введенных Соединенными Штатами в 2018 году в отношении своих чиновников. Он также отказался от встречи на уровне министров обороны, организованной США в июне этого года.

В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море произошел ряд случаев, когда китайские войска беспрецедентно сблизились с американскими кораблями и самолетами. Возможность перерастания случайной стычки в вооруженный конфликт исключать нельзя.

"Мы продолжим проводить нашу особую дипломатию великой державы". Заявление Ван И, члена Политбюро ЦК КПК, вернувшегося в кресло министра иностранных дел, было опубликовано 28 июля на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Такие гегемонистские шаги, как расширение присутствия Поднебесной в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, затрагивают соседние государства, в том числе и Японию. Пекин, придерживающийся дипломатии великой державы, также несет ответственность за снятие напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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