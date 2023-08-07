"Запахло жареным". На Украине начали догадываться о замыслах США

В Киеве из-за неудачного контрнаступления начинают подозревать США в возможном сокращении военной помощи Украине и даже подталкивании ее к мирным переговорам с Россией, пишет Toyo keizai. В администрации Зеленского всерьез боятся, что провал ВСУ побудит Белый дом "бросить белое полотенце".

Украинскому конфликту не видно конца, а Киев "зациклился" на контрнаступлении

В контрнаступлении украинской армии, которая столкнулась с большими трудностями, произошло некоторое оживление. После долгих проб и ошибок в конце июля ВСУ впервые направили на Южный фронт некоторые из резервных частей для проведения масштабной наступательной операции.

Примерно через два месяца после начала контрнаступления можно сказать, что его военное обеспечение было поднято на ступеньку выше. Однако реальностью остается то, что, долго готовя эту операцию по принципу "вот-вот", украинское руководство потеряло тот подъем духа, который характеризовал его действия до начала весны этого года. Скорее, в его шагах начинает ощущаться сильное беспокойство, которое сгущается сейчас, словно плотный туман. Почему это происходит? Автор попытался найти ответ на этот вопрос.

Украинский советник: запахло жареным

"Пораженец Арестович*". В Киеве эта фраза стала модным политическим мемом. Ее появление спровоцировали высказывания в сети в середине июля эксперта по безопасности Алексея Арестовича, бывшего советника главы офиса президента Украины. Это будет немного длинновато, но ниже я представлю содержание его высказываний, отражающих разочарование в нынешней ситуации на Украине.

"Наша конституционная обязанность — вернуться к нашим границам 1991 года (имеется в виду возврат всех занятых территорий), и эта цель не изменилась. Но оружие нам не предоставляется. Почему? Для кого-то запахло жареным?"

Это выражение "запахло жареным" содержит сильное раздражение Арестовича по отношению к Соединенным Штатам. Тот факт, что настойчивые требования украинской стороны о получении истребителей F-16 американского производства и ракет класса "земля-земля" большой дальности ATACMS до сих пор не удовлетворены, явно отражает нынешние настроения администрации Байдена, которые сводятся к недовольству тем, что украинское контрнаступление идет далеко не по намеченному плану.

Что касается F-16, то Белый дом несколько видоизменил свою политику, разрешив в мае европейским союзникам направить их Киеву. Но до настоящего времени не началась даже подготовка украинских военных пилотов, которая является предварительным этапом поставок этих боевых самолетов.

Официально США приводят на это различные технические причины, но Арестович заявляет, что правда совсем не в том. По его словам, украинская армия имеет "решающее превосходство" в военном плане над Россией. А подлинная причина такого подхода Вашингтона, по мнению Арестовича, заключается в том, что у США есть скрытая стратегия, в основе которой лежит нежелание предоставлять F-16 Украине.

"Наши дипломатические цели отличаются от целей наших основных спонсоров, — сказал он. — Другими словами, у администрации Байдена есть стратегическая цель — оказать военную такую поддержку украинской армии, чтобы она не проиграла в сражениях с русскими, но и не предоставить ей такого военного преимущества, которое привело бы к сокрушительной победе ВСУ", — говорит Арестович.

Более того, он считает, что администрация Байдена хочет дождаться того времени, когда темпы отвоевания украинцами территорий замедлятся, а контрнаступление окончательно зайдет в тупик, и попытаться организовать между сторонами переговоры о прекращении огня.

Исходя из этого, Арестович обозначил свою позицию, согласно которой он мог бы принять соглашение о прекращении огня, которое "разделит всю территорию Украины между Киевом и Москвой на основании их соответствующих линий фактического контроля".

Другими словами, речь идет о том, что Киев будет контролировать около 80% всей украинской территории, а Москва — около 20%. По словам Арестовича, в качестве предварительного условия для принятия этого предложения Украине должно быть разрешено вступить в НАТО. Он подчеркнул, что любые территории, переданные России, в будущем будут возвращены "невоенным путем".

Заявления Арестовича привлекли внимание наблюдателей по всему миру. Канал Арестовича на YouTube вообще считается одним из самых популярных среди тех, на котором затрагивается тема украинского конфликта. <...>

Только, похоже, Арестович на этот раз намеренно делал такие провокационные заявления, чтобы довести до общественности внутри и за пределами Украины мнение о скрытых под поверхностью "настоящих намерениях" администрации Байдена.

Истинный смысл замечания о том, что "территориальный раздел неизбежен"

Недавняя критика Арестовичем Соединенных Штатов, идея о разделе территории Украины и другие его высказывания сильно отличаются от официальной позиции администрации Зеленского, выступающей за возвращение всей территории. Однако в результате моих интервью в коридорах украинской власти я с удивлением обнаружил, что даже в администрации Зеленского, как и у Арестовича, есть мнение о том, что, если контрнаступление зайдет в тупик, США "бросят белое полотенце" и предложат начать переговоры о прекращении огня. В Киеве начинают всерьез этого опасаться.

На самом деле стало известно, что Киев в обстановке секретности начал переговоры с наиболее рьяными приверженцами Украины — прибалтийскими странами и Польшей — о продолжении ими военной поддержки в том случае, если Соединенные Штаты предложат начать переговоры о прекращении огня. Это свидетельствует о том, что в Киеве начали серьезно рассматривать меры, которые необходимо принять в случае поступления из Вашингтона предложения о мирных переговорах.

Непосредственным поводом для высказываний Арестовича и подспудного ощущения кризиса в администрации Зеленского стал саммит НАТО, состоявшийся в Вильнюсе 11-12 июля.

Администрация Зеленского заранее знала: принять решение о немедленном вступлении в НАТО не удастся, но надеялась, что будут уточнены конкретные сроки и процедура вступления.

И действительно, некоторые европейские страны и Турция выступали за четкую дорожную карту, но в итоге против этого решительно выступили США и Германия. "Пустое" совместное заявление практически не содержало абсолютно никаких намеков на конкретику пути к членству Украины в НАТО.

В связи с этим администрация Зеленского поняла, что Соединенные Штаты склоняются к замораживанию конфликта путем переговоров о прекращении огня, чтобы избежать конфронтации с Россией, и что членство Украины в НАТО Украине не гарантировано.

Кроме того, есть еще один шаг США, который нервирует Украину. Это повышение до министерского уровня директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Бёрнса, отвечающего в администрации Байдена за секретные переговоры с Россией. Зеленский опасается, что Бёрнс, который сейчас занимает все более влиятельное положение, может встать между Россией и Украиной и начать дипломатические маневры, чтобы инициировать переговоры.

Он уже привлек к себе внимание в конце июня, когда имел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки (СВР) Нарышкиным. Правда, согласно украинским военным источникам, на момент написания этой статьи нет никаких доказательств того, что Бёрнс участвовал в каких-либо секретных переговорах с российским правительством.

За такую позицию администрация Байдена уже подверглась открытой критике в Америке. Больше всех выступал против генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

В видео на YouTube-канале, Ходжес заявил, что у администрации Байдена с самого начала не было намерения заставить Украину вернуть себе все территории, то есть победить.

Америка не хочет победы Украины

"Столько, сколько потребуется, — повторяет Ходжес мантру администрации Байдена в отношении военной помощи Украине. — Но под этим следует понимать добрую волю к поставке необходимого Киеву оружия как можно скорее, а не просто даваемые ему сейчас обещания предоставить военную поддержку. Такие обещания есть пустая декларация".

"Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина проиграла конфликт, но они, похоже, также не хотят, чтобы Украина и выиграла, и не хотят восстановления ее международно признанных границ 1991 года", — отмечает он. Это мнение совпадает с мнением украинской стороны.

Ходжес говорит, что у администрации Байдена, похоже, нет четкой стратегии относительно того, как в конечном итоге может закончиться этот конфликт. В этом вопросе точка зрения Вашингтона существенно отличается от мнения украинского правительства, которое отрицательно относится ко всем разговорам о прекращении огня. "Я думаю, что Белый дом, Госдепартамент и Пентагон в настоящее время обсуждают, что делать дальше", — сказал Ходжес, добавив, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине ATACMS и другое новое вооружение как можно скорее.

В любом случае Ходжес сказал, что администрация Байдена не намерена свергать Путина. Что касается стратегической линии США в отношении российского президента, он отмечает: "Я считаю, что любая проблема, возникающая с Москвой, может быть решена путем переговоров".

Теперь вернемся к разговору об украинском контрнаступлении. Военная ситуация на полях боев неоднородна: в одних районах ВСУ медленно продвигаются вперед мелкими шажками, а в других — наступают российские войска.

Например, Артемовск, ключевой город на востоке Донецкой области, когда-то был захвачен корпусом ЧВК "Вагнера". Но сейчас украинская армия медленно охватывает его по периферии, оставляя город в состоянии частичной осады. <...>

С другой стороны, на стратегически важном восточном Купянско-Лиманском направлении поблизости от города Харьков российская армия сгруппировала подкрепления численностью около 100 000 человек и с ожесточенными боями значительно продвинулась вперед.

Но больше всего внимания сейчас привлекает Южный фронт. Украинские силы продолжают наступление на юг в сторону трех городов на побережье Азовского моря: Мариуполя в Донецкой области, Бердянска и Мелитополя в Запорожской области.

Военные источники в Киеве не раскрывают точное местонахождение, но утверждают, что на этот фронт была направлена как минимум одна бригада (около 3000 человек) из резерва, имеющая личный состав, обученный на Западе, и оснащенная вооружениями по стандартам НАТО.

Будет ли Украина развертывать в контрнаступлении элитные бригады?

Я полагаю, что эта бригада будет брошена в направлении Мелитополя, который является ключевым транспортным узлом на юге. Мелитополь — это важнейший пункт в так называемом наземном транспортном коридоре из материковой части России на восток Украины, вдоль побережья Азовского моря и, наконец, в Крым. Говорят, что оборонительные укрепления российской армии вокруг него являются самыми мощными среди трех упомянутых выше городов.

На момент написания статьи украинские силы продвинулись к Токмаку, расположенному к северу от Мелитополя, и находятся примерно в 25 километрах от этого населенного пункта. Теперь ВСУ ждет сплошная труднопроходимая линия обороны российской армии, широко известная как "линия Суровикина".

В ней бесконечно тянутся бетонная препятствия — "Зубы дракона", которые выстроены специально для того, чтобы предотвратить вторжение танков, а за ними проходят многослойные линии траншей и расположены хорошо укрытые и защищенные артиллерийские позиции. Кроме того, здесь повсюду простираются огромные минные поля. Без прорыва этих мощных оборонительных рубежей добраться до Токмака для ВСУ невозможно.

По словам Григория Тамара, израильско-российского военного эксперта, знакомого с военной обстановкой на Украине, российские минные поля на направлениях украинских атак были беспрецедентно плотными.

Они стали основным препятствием для продвижения ВСУ, но Тамар подчеркнул, что недавние поставки США кассетных боеприпасов могут стать эффективным средством борьбы с ними.

Это связано с тем, что при разрыве кассетного снаряда много суббоеприпасов разлетается на большом пространстве, и, взрываясь, выводит из строя большую площадь минного поля. Что касается артиллерии, то российская армия долгое время имела преимущество над ВСУ в количестве снарядов и стволов, но в последнее время, как говорят наблюдатели, украинцы начали догонять, используя высокую точность артиллерии западного производства.

В настоящее время успех или провал во взятии Токмака считается поворотным моментом будущей военной ситуации. В случае его захвата ВСУ отсюда сможет вести интенсивный обстрел Мелитополя реактивной артиллерией из установок HIMARS. Имея дальность около 80 километров, HIMARS ранее был на Украине настолько эффективен, что его даже называли "революционным". Но с недавнего времени, в результате успешной разработки и применения российскими военными новой тактики и установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ), эффективная дальность стрельбы HIMARS оказалась на уровне менее 60 километров, и сильно снизилась точность попаданий.

Учитывая вышеупомянутую позицию правительства США, я считаю, что ближайший месяц, то есть август, будет крайне важным для украинской армии. Если к этому моменту она не сможет добиться достойных военных результатов, вероятность того, что Соединенные Штаты "бросят полотенце", становится более реальной.

Похоже, что украинское правительство испытывает такое же ощущение. И наоборот, если украинские вооруженные силы будут постепенно накапливать определенные военные результаты, Вашингтон может отодвинуть то время, когда он решится внести предложение о мирных переговорах.

В последнее время украинцы совершили ряд атак, в том числе атаки беспилотников на Москву, которые, как представляется, больше направлены на пропаганду, а не на реальный военный эффект. Я считаю, что такие действия совершаются также и с прицелом на США — как доказательство твердой решимость Украины продолжать боевые действия.

Так что же: продолжение контрнаступления или замораживание конфликта? Похоже, это лето будет чрезвычайно важным испытанием для Киева.

Автор: Сигэюки Ёсида (Shigeyuki Yoshida) — директор Исследовательского комитета по информационным коммуникациям, главный редактор Kyodo News по России/Восточной Европе.

* – Алексей Арестович – лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ИноСМИ.