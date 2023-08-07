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Независимое военное обозрение

Мировой рынок вооружений на фоне глобальных перемен

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Российские зенитные ракетные комплексы С-400 удалось продать Китаю и Турции. Наблюдался интерес и со стороны стран Персидского залива. Фото Владимира Карнозова
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 удалось продать Китаю и Турции. Наблюдался интерес и со стороны стран Персидского залива. Фото Владимира Карнозова.

Политика определяет многое, военные успехи решают все

Мировой рынок вооружений и военной техники (ВиВТ) можно представить в качестве несущей конструкции системы глобальных современных военно-экономических связей. Конечно, главным мотивом для государств-экспортеров было, есть и остается получение прибыли. Вместе с тем неизменно присутствуют и должны быть учтены разнородные интересы военно-политических стратегов, конструкторов вооружений, руководителей военно-промышленного комплекса (ВПК) разных стран.

РАЗНОРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Военно-политические стратеги заинтересованы в проекции военной мощи своих государств в разных регионах мира. В расширении географии присутствия своих стран на мировой арене. В воздействии на военную политику стран-импортеров в удовлетворяющем интересы стран-экспортеров направлении. В достижении значимого в глобальном масштабе совокупного потенциала партнеров по военно-политической интеграции (а нередко и по конкретной военной коалиции).

У конструкторов ВиВТ появляется дополнительная возможность испытывать и дорабатывать новые образцы вооружения, расширять сферу технологического превосходства в производстве по отдельным направлениям. В этом смысле специальная военная операция (СВО) России на Украине представляет собой огромный полигон по обе стороны фронта, где «гонка вооружений» протекает ускоренным темпом.

Наконец, для руководителей военных программ, «оружейных магнатов» и менеджмента конкретных объектов ВПК важно полностью исключить простаивание производственных мощностей военной промышленности. Например, хронический «снарядный голод», испытываемый в ходе СВО украинской стороной, связан не столько со слабостью ВПК западных поставщиков Киева, сколько с осторожностью оружейных корпораций, наученных горьким опытом разорения своих коллег после окончания холодной войны.

РЫНКИ РАЗНОГО ЦВЕТА

В настоящее время усиливается зависимость государств-импортеров от государств-экспортеров ВиВТ по следующим позициям.

Первая: поступательная динамика количественных параметров сервисного обслуживания.

Вторая: перманентное увеличение поставок запасных частей и боеприпасов.

И третья позиция: беспрецедентные масштабы модернизации тех образцов ВиВТ, которые в момент поставки вписывались в глобальный технологический тренд, но со временем морально устарели.

Перечисленные позиции предопределяют акцент на заключение долгосрочных сделок между экспортерами и импортерами.

Сложилась широко разветвленная система норм и межгосударственных соглашений, которая регулирует международную торговлю оружием в отношении 93% мирового объема поставок.

Еще 6% поставок относятся к нелегальному по своей правовой природе серому рынку. Здесь не бывает широкой огласки. И в то же время практически отсутствует противодействие со стороны высших органов исполнительной и распорядительной власти: они втихую дают «добро».

Наконец, никак не стыкуется с принятыми нормами и международными соглашениями черный рынок. Правда, это всего лишь 1% от мировых поставок ВиВТ.

В настоящее время государства-экспортеры все более активно идут на предоставление льготных кредитов. Намного осмотрительнее практикуются ими поставки на условиях лизинга.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ

Для дальнейшего изложения выделим три пятилетки. Первая пятилетка охватывает 2010–2014 годы, вторая – 2015–2019 годы, третья – 2020–2024 годы.

Впрочем, третья пятилетка закончится только через 18 месяцев. Поэтому будем ориентироваться на 2022 год, сравнивая его с последним годом второй пятилетки (и не смущаясь аналогиями с народнохозяйственными планами времен социализма).

Сравнение пятилеток позволяет выразить в цифрах новейшие тенденции в области международных поставок основных видов обычных вооружений. Если их общий объем за первую пятилетку принять за 100%, то во второй пятилетке он достигает 105,5%.

При сравнении временных промежутков 2017–2019 и 2020–2022 годов наблюдается снижение до 97,2%. Это снижение имеет следующее объяснение. Среди стран-импортеров Центральной и Южной Америки и Африки возобладало мнение, что сохранение прежних объемов военного импорта станет ощутимой гирей на теле их экономических организмов. Сыграли свою роль и посторонние факторы, в первую очередь – удар ковидной пандемии.

Указанное снижение могло даже дойти до 94–95%. Но все перекрыл 2022 год. Резко возросли поставки ВиВТ Украине и отдельным государствам арабского мира.

В течение всей второй пятилетки пятерка ведущих мировых экспортеров оружия сохраняла свои позиции в таком порядке: США, Россия, Франция, Германия, Китай. Этот же порядок выдерживался до 2022 года, когда Китай вытеснил Германию. Есть основания считать, что состав первой пятерки не изменится и до конца третьей пятилетки.

На эту ведущую пятерку ныне приходится 77% всего мирового экспорта оружия.

РФ И США: РАЗРЫВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Самый сильный игрок на мировом рынке вооружений – США. Сравниваем 2010-й, начало первой пятилетки, с 2022 годом. Имеем рост экспорта американских вооружений на 28%.

Потрясающим получилось изменение доли США в общем объеме мировых поставок вооружений. Эта доля вплотную приблизилась к 40%. Для сравнения, остальные государства первой пятерки имели следующую долю: Россия – 16,1%; Франция – 11,1%; Китай – 5,4%; Германия – 4,6%.

В США очень довольны резким ослаблением позиций России на мировом рынке вооружений, потому что сами же американцы внесли в это ослабление существенный вклад. Речь идет об антироссийских санкциях. Образовался большой разрыв между США и Россией по экспорту основных видов обычных вооружений.

Если экспорт российских вооружений за первую пятилетку принять за 100%, то за вторую будем иметь 82%. И в 2020–2022 годах ежегодное падение продолжилось.

Вооружения из США купили 96 государств. Главное направление американского экспорта – ближневосточное. На него приходится 44,1% всего объема поставок. Импортер номер один на этом направлении – Саудовская Аравия.

Среди американских производителей вооружений наибольшую прибыль от экспорта получили авиастроительные корпорации. Стало значительно больше их самолетов в ВВС Европы, Австралии и Японии.

До начала СВО российские вооружения покупали в 48 странах. В структуре российского экспорта доминировали военные самолеты, системы ПВО и ПРО, ракетно-артиллерийские комплексы. По итогам второй пятилетки доля ведущих импортеров российского оружия выглядела так: Индия – 32%, Египет – 13%, Ирак – 8%, Китай – 7%, Алжир – 6%, Вьетнам – 4%.

За 2020–2022 годы импорт российского оружия по странам уменьшался так: Индия (-24%), Саудовская Аравия (-54%), Катар (-34%). Австралия (-61%), Южная Корея (-67%), Пакистан (-79%), Япония (-41%), США (-72%).

В эти же годы возросли объемы поставок российского оружия в Китай (+21%) и в Египет (+29%). Но относительно этих стран стоит сравнить показатели января-мая 2022 года и января-мая 2023-го. С КНР получается -45%, с Египтом -32%.

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ

Прибегнем к сослагательному наклонению. Какими могли быть позиции России на мировом рынке ВиВТ, если бы не санкции, если бы традиционные импортеры не поддались давлению Вашингтона? При ответе на этот вопрос следует разобраться, с каким багажом Россия вступила в 2020-е годы.

Стали гораздо заметнее военно-технические инновации. Президент Владимир Путин постоянно подчеркивал, что это всерьез и надолго.

Несомненно, Кремль воспользовался бы шансом утвердить свое первенство по части систем ПВО. Особенно в связи с выводом на рынок российских систем нового поколения С-350 и Бук-М3. Россия была здесь лидером как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

Эксперты восторженно отзывались о российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400. Их удалось продать Китаю и Турции. Имел место интерес и со стороны стран Персидского залива. Тем самым совершался прорыв на военные рынки региона, который до этого жестко ориентировался на США и НАТО.

В сирийском небе отлично себя зарекомендовали российские истребители-бомбардировщики Су-27, Су-30 и Су-35. По горячим следам начались переговоры с рядом стран о поставках этих систем.

Весна 2020 года стала стартовой точкой в истории продаж унифицированной боевой платформы «Бумеранг» на зарубежные рынки. Генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев утверждал, что ее приобретением заинтересовались страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Он оценивал объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе «на уровне порядка 1 млрд долл.».

53% российского экспорта вооружений приходилось на Ближний Восток. Москва могла сыграть на недовольстве арабов темпами продаж американских вооружений. США не собирались ускорять эти темпы, чтобы не пошатнуть технологическую гегемонию Израиля в регионе.

Победа России на Украине сделает наилучшую рекламу российским вооружениям. И основательно поколеблет ведущие позиции США на мировом рынке. Эффект от такой победы далеко превзойдет сирийские успехи. Конечно, об исходе СВО пока рассуждать рано – но на то оно и сослагательное наклонение.

И ДРУГИЕ

Мировой лидер по темпам роста экспорта вооружений – Франция. С 2010 по 2022 год рост составил 70%. По итогам 2022 года доля Франции в мировом объеме экспорта впервые превысила 11%. Этот результат достигнут прежде всего за счет поставок в Египет, Катар, Индию. Не исключено, что до конца третьей пятилетки Россия уступит Франции вторую строчку и переместится на третье место.

Четвертое место КНР в рейтинге зиждется на высоком качестве китайской артиллерии, реактивных систем залпового огня, ЗРК и бронетехники.

Пятое место Германии традиционно обеспечивали позиции на пространстве, которое не отнесешь ни к евросоюзовскому, ни к натовскому. Более 60% вооружений отправлялось в «третьи страны». После начала СВО Германия оказалась одним из активнейших поставщиков оружия Украине. Но Украина пока не вступила ни в ЕС, ни в НАТО.

Доля в мировом экспорте вооружений от 3,8% до 1,9% соответствует местам с 6-го по 10-е; от 1,7% до 0,9% – местам с 11-го по 15-е; от 0,8% до 0,3% – местам с 16-го по 20-е.

К вопросу о влиянии конфликта на Украине на мировой рынок вооружений. В 2022 году беспрецедентно возросли поставки ВиВТ на Европейский континент (+65% для европейских членов НАТО). Украина по итогам первых пяти месяцев 2023 года замкнула первую тройку импортеров в глобальном масштабе.

Евросоюз по-прежнему настроен в пользу поставок оружия Украине. В то же время активно обсуждается вопрос о возмещении таких поставок. Члены ЕС все больше склоняются к запуску механизма централизованной закупки ВиВТ.

ИМПОРТ ОРУЖИЯ И БОЕВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

Список ведущих государств – импортеров оружия выглядит так. 1-е место прочно удерживает Катар (12,4%); 2-е – Индия (8,8%); 3-е – Украина (6,3%); 4-е – Саудовская Аравия (5,6%); 5-е – Австралия (5,2%), 6-е – Алжир (4,9%).

В последние годы импортируемые вооружения играли центральную роль в вооруженных конфликтах между Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, в ходе военных действий в Йемене и Ливии.

Есть примеры, когда один и тот же экспортер поставляет вооружения силам по разные стороны фронта. Например, Россия поставляет вооружения и Армении, и Азербайджану. При этом Армения является союзницей России в рамках ОДКБ.

Несомненно, в таком случае государству-экспортеру приходится решать уравнения со многими неизвестными.

В законодательстве «государств традиционной демократии» прописано запрещение поставок вооружений в государства, в которых попираются демократические нормы, нарушаются права человека.

Но для реальной практики более подходит девиз «закон – что дышло». Скажем, в Вашингтоне и Лондоне прекрасно осведомлены об истинном положении с правами человека в Саудовской Аравии. Но не отказываются от линии на наращивание поставок вооружений в эту страну.

Брест


Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.

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