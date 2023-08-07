Ракеты на любой вкус и истребители в складчину

К производству многоцелевого истребителя F-35 привлечено более тысячи компаний из девяти стран. Это самый крупный кооперационный проект в странах НАТО. Фото с сайта www.af.mil.

Тенденции развития глобальной военной экономики

На современном этапе отмечается существенное усиление взаимовлияния мировой экономики и глобальной военно-политической обстановки. Сегодня именно экономические интересы во многом определяют направленность и характер развития межгосударственных отношений.

В то же время наблюдается возрастающее влияние политических факторов на экономические процессы, проявляющееся в попытках применения отдельными государствами экономических методов, инструментов финансовой, торговой и инвестиционной политики для решения своих геополитических задач. Подобные действия на фоне структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, на фоне растущей суверенной задолженности, на фоне волатильности рынка энергоресурсов актуализируют риски повторения масштабных финансово-экономических кризисов, ослабляют устойчивость системы международных отношений в целом.

Глобальные экономические и политические тенденции развития, формирующие межгосударственные противоречия, повышают роль фактора силы в международных отношениях, что находит свое отражение и в военной экономике государств мира.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

В настоящее время к наиболее значимым тенденциям, характерным для военного финансирования ведущих зарубежных стран, можно отнести следующие:

– сохранение уровня милитаризации экономики в пределах показателей прошлых лет при заметном увеличении уровня милитаризации государственных финансов в Китае, Японии и Германии;

– сокращение доли военного финансирования в государственных расходах в западноевропейских странах при существенном росте общих военных расходов в Китае;

– наращивание темпов роста (или снижение темпов спада) общих военных расходов в западноевропейских странах и в США при их сокращении в Китае;

– постепенное увеличение военных расходов в ведущих западных странах связано с началом комплексных программ технического переоснащения, отказом от сокращения численности вооруженных сил, ростом расходов на передовое базирование;

– приоритет прикладных исследований по созданию новых образцов авиационной техники, ракетного оружия и аппаратно-программных комплексов обеспечения кибербезопасности в распределении средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Так, в 2018–2022 годах объемы общих военных расходов в ведущих зарубежных странах в основном сокращались с постепенным изменением тенденции в положительную сторону. Постоянный существенный рост показателя отмечался лишь в Китае, где увеличение за указанный период составило более 20 млрд долл.

В Соединенных Штатах и в Германии с 2016 года фиксируется прекращение секвестра военных расходов. Создаются условия для наращивания военного финансирования в Японии и Франции.

Просматривается общая тенденция на сохранение уровня милитаризации экономики в пределах показателей прошлых лет (за исключением Великобритании, где отмечается устойчивая тенденция к снижению). Тем не менее доля общих военных расходов от ВВП Великобритании остается одной из самых значительных среди рассматриваемых стран и составляет 2,1%.

В 2018–2022 годах отмечается увеличение уровня милитаризации государственных финансов в КНР, Японии и Германии. В Соединенных Штатах этот показатель стабилен, а в Великобритании и Франции сокращается. При этом государственные финансы США, Германии и Франции милитаризованы в наибольшей степени.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Отмеченные изменения отразились на распределении стран по доле общих военных расходов в совокупных мировых военных расходах. Свои позиции в 2018–2022 годах сохранили Соединенные Штаты, Китай, Российская Федерация и Германия. При этом Саудовская Аравия и Индия существенно поднялись в рейтинге, а Япония, Великобритания и Франция в значительной степени им уступают. Примечательно, что в десятку мировых лидеров по объемам военного финансирования вошла Южная Корея.

Для выявления влияния глобальной военно-политической обстановки на военное финансирование особый интерес представляет распределение средств основных бюджетных получателей (военных ведомств) по целевому назначению и видам вооруженных сил.

Например, Сухопутные войска по-прежнему лидируют по объемам финансирования в Китае, Японии и западноевропейских странах – за исключением Германии, где приоритет отдается Военно-воздушным силам.

Усиливается тенденция к увеличению доли расходов, неклассифицированных по видам вооруженных сил, что связано с финансированием наиболее важных программ под контролем непосредственно военных ведомств. Наибольшее развитие этот процесс имеет в западноевропейских странах НАТО, где на эти цели выделяется 50–70% бюджетов министерств обороны.

И все же основным индикатором реакции государств на нестабильную военно-политическую обстановку, которая может иметь долгосрочные последствия, выступает целевая структура расходов министерств обороны. При нарастании негативных факторов военно-политической обстановки в целевой структуре существенно увеличиваются доли расходов на боевую подготовку и материально-техническое обеспечение войск и на техническое оснащение вооруженных сил.

Существенные объемы средств, направляемых на обеспечение материальных потребностей вооруженных сил, позволяют поддерживать спрос на образцы, компоненты и комплектующие вооружения и военной техники и поддерживать военное производство.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, РАЗНООБРАЗНЕЕ

Проведенные исследования военной промышленности ведущих страна мира позволили выделить следующие тенденции:

– сокращение государственного сектора в Соединенных Штатах и в западноевропейских странах;

– укрупнение военно-промышленных компаний, развитие транснациональных корпораций;

– сочетание процессов специализации производства и диверсификации экономической деятельности;

– расширение военно-промышленной кооперации;

– обеспечение значительных объемов производства вооружений и военной техники в широкой номенклатуре;

– выделение значительных средств на разработку и освоение выпуска образцов с высокими тактико-техническими характеристиками в интересах обеспечения технического превосходства национальных вооруженных сил.

ГОТОВНОСТЬ К МОБИЛИЗАЦИИ ИЛИ ПОГОНЯ ЗА ПРИБЫЛЬЮ

В ведущих странах НАТО и в Китае существуют значительные мобилизационные мощности.

Наибольший потенциал имеется в США, Великобритании, Франции и Италии. В частности, американские мощности по выпуску боевых самолетов составляют около 1400 единиц, самолетов вспомогательной авиации – 500 единиц.

Схожими возможностями по производству боевых самолетов обладает только Китай, однако по другим типам авиатехники существенно он уступает США.

Вместе с тем на примере Соединенных Штатов просматривается и другая тенденция – развитие экспортной ориентации производства в интересах сохранения мощностей и повышения прибыльности военного производства. Так, в ходе анализа суммарных объемов выпуска ракетного оружия по направлениям поставок в период 2007–2014 годов установлено, что большинство типов американских ракет поставлялось на экспорт.

Исключение составляют лишь ракеты стратегического назначения, которые выпускались только для национальных вооруженных сил.

Доля других групп и типов колеблется от 4% (крылатые ракеты) до 65% (специальные ракеты). В целом доля производства на экспорт по большинству типов ракетного оружия превышает 30% всего объема производства, что наряду с выполнением национальных заказов позволяет предприятиям оптимально загрузить мощности и получать дополнительные прибыли.

Развитие кооперационных связей формирует еще одну тенденцию, особенно актуальную для стран Европы. Более 60% международных проектов по созданию и выпуску вооружений и военной техники реализуются европейскими компаниями.

Например, среди крупных проектов выделяются: производство военно-транспортного самолета А-400, многоцелевых вертолетов NH-90 и LAH, многоцелевого истребителя «Тайфун» и зенитной управляемой ракеты «Астер». В каждом их этих проектов задействованы мощности от 10 до 300 компаний из трех-восьми стран.

Наиболее крупной программой межгосударственного сотрудничества остается производство многоцелевого истребителя F-35 «Лайтнинг», к которому привлечено более тысячи компаний из девяти стран.

ГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЙ И ВЛИЯНИЕ ИМПОРТЕРОВ

К основным тенденциям развития военно-технического сотрудничества на современном этапе относятся:

– расширение мирового рынка вооружений и военной техники в связи с обострением военно-политической обстановки и началом новых циклов перевооружений;

– стабильный состав ведущих стран-экспортеров (при этом в экспорте преобладает продукция авиационной промышленности, ракетное оружие и радиоэлектронное оборудование);

– сохранение устойчивых объемов поставок компонентов и комплектующих в рамках военно-промышленной кооперации, превышающих стоимостные объемы поставок готовых образцов;

– использование военно-технического сотрудничества как возможности получения доступа к иностранным технологиям (особенно характерно для Китая, Индии, Японии).

Общее увеличение стоимостных объемов мирового рынка ВВТ в 2018–2022 годах на 8% в постоянных ценах по сравнению с предыдущей пятилеткой вызвано ростом экспорта по основным поставщикам на 10%, а импорта основных стран, формирующих спрос, на 30%.

Ограниченность национальных рынков вооружений и военной техники ведущих стран обусловила усиление позиций импортеров.

В географической структуре экспорта наблюдается увеличение долей США, Германии и Китая при сохранении основного состава поставщиков неизменным.

В импорте фиксируется существенный рост доли стран Ближнего Востока, что связано с негативными изменениями обстановки в регионе.

В товарной структуре экспорта основных поставщиков изменения незначительны: по Соединенным Штатам она осталась в тренде предыдущей пятилетки, а в странах Европейского союза отмечен рост доли ракетно-космической техники.

При этом более половины стоимостных объемов и в европейских странах, и в США обеспечивается за счет поставок компонентов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, существующий в настоящее время приоритет экономических интересов государств оказывает существенное влияние на их военную экономику.

В большинстве стран создаются условия для наращивания объемов военных расходов, значительная доля которых предназначается на техническое оснащение вооруженных сил, боевую подготовку и материально-техническое обеспечение войск. Активно развивается военная промышленность с поддержанием мобилизационных производственных мощностей и развитием кооперационных связей.

В целом сохранение достаточно высокого уровня милитаризации экономики ряда ведущих государств, наращивание и модернизация ими силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружений дестабилизируют военно-политическую обстановку в мире, подрывают стратегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности.

В долгосрочной перспективе, несмотря на то что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими государствами останется невысокой, возрастут риски их втягивания в региональные конфликты и риски эскалации кризисов.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.