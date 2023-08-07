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В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине

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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Издание Military Watch Magazine (MWM) выпустило материал о российском истребителе Су-35, где в числе прочего заявляется, что он показал «ошеломляющие результаты» в ходе боевых действий на Украине. Статья доступна на сайте издания.

По утверждению авторов, Су-35 сыграл важную роль в военных действиях России как в Сирии, так и на Украине, и все чаще используется российской авиацией для обеспечения господства в воздухе.

«Су-35 сбил гораздо больше самолетов класса "воздух-воздух", чем любой другой истребитель после окончания холодной войны, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими подразделениями истребителей четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — указывает издание.

Также оно привело десять улучшений истребителя по сравнению с предшественником, истребителем Су-27, на смену которому и пришел Су-35.

В июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Су-35 является одним из самых лучших самолетов и представляет угрозу для Киева. «Основной самолет, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать», — пояснил он.

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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Су-27
Су-35
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2 комментария
№1
07.08.2023 11:03
Это что за  самолеты класса "воздух-воздух"?
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№2
07.08.2023 11:55
Диалектика и опыт свидетельствуют о том, что для производства важна эволюция, но для эволюции важны революции. Без Арматы "Прорыв" бы не стал прорывом, Без внедрения решений по Су-57, Су-35 не стал бы таким.  А сколько в своё время было дискуссий на тему, что мол Су-35 не нужен, раз мы решили перевооружаться на Су-57.
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