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ТАСС

Эмиратский астронавт рассказал, как сложно было тренироваться в России

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Астронавт NASA Стивен Боуэн и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди
Астронавт NASA Стивен Боуэн и астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

По словам Султана ан-Неяди, вызовом для него стали климат и язык в РФ

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 3 августа. /ТАСС/. Климат и язык в России стали вызовом для астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Султана ан-Неяди. Об этом он рассказал во время прямого включения из космоса, которое было организовано в Лувре Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС.

"Наша программа по подготовке астронавтов началась в 2018 году. После отбора мы как обычные люди покинули ОАЭ и прибыли в Москву", - сказал он в видеоролике, который был представлен перед видеозвонком с борта МКС. "С самого начала мы понимали, что в этой миссии мы представляем нашу нацию и она [миссия] непростая. Она требует высокой концентрации и самоотверженности. Окружающая среда, из которой мы приехали, была суровой. Мы родом из пустыни, где температура достигает 50 градусов Цельсия. Мы отправились в холодную страну, где температура достигает -20 градусов Цельсия. Я думаю, это был большой вызов", - отметил ан-Неяди. В России он тренировался вместе с первым астронавтом ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

"Миссия была не из легких. Мы поехали в страну, где другой язык. Мы не знали, как говорить по-русски", - продолжил ан-Неяди, рассказывая о подготовке в России. Он добавил, что долгая разлука с семьей далась ему нелегко, однако вера в важность миссии позволила преодолеть трудности.

Ан-Неяди отправился на МКС в рамках миссии Crew-6 на пилотируемом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. 3 марта 2023 года корабль, на борту которого также находились космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стивен Боуэн и Вуди Хобург, пристыковался к МКС.

Как заявил в Лувре Абу-Даби представитель Космического центра имени Мухаммеда Бен Рашида (MBRSC), за время нахождения в космосе ан-Неяди провел более 200 научных экспериментов. Его подготовка к полету на МКС заняла около пяти лет и проходила в России, США и Германии, говорится на сайте MBRSC. Он стал первым астронавтом в арабском мире, который вышел в открытый космос. 

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