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Известия.ru

Путин напомнил промышленникам крылатую фразу об автомате Калашникова

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Источник изображения: Фото: официальный сайт президента РФ

Путин: с чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова

В ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа президент РФ Владимир Путин отметил успехи Кировского завода и процитировал крылатую фразу: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».


На мероприятии с докладом выступил Сергей Серебряков, гендиректор производства. Он рассказал, что на заводе не так давно смогли разработать машину для Инженерных войск. В ответ глава государства в положительном ключе оценил успехи предприятия и процитировал слова, которые, как считается, принадлежат бывшему премьер-министру РФ Виктору Черномырдину.

«Действительно, некоторое время назад предприятие находилось в сложном положении и за последние годы преобразилось технологически и с точки зрения финансового оздоровления», — подчеркнул Путин.

Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в сжатые сроки удалось увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач. По его словам, в 2023 году более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года увеличено количество закупаемых и модернизируемых основных образцов оружия, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу.


В мае премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Он поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

В тот же месяце концерн «Калашников» сообщил о возросшем почти на 40% производстве оружия. Отмечалось, что за три месяца завод установил рекорд последних десять лет по количеству сданных изделий.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Кировский завод
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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