Завышенные ожидания. Украина не получит гарантий безопасности от Запада

Гарантии безопасности, которые якобы намеревается дать Киеву "Большая семерка", – это искаженный перевод термина security guarantees, пишет "Европейская правда". США и союзники не собирались предоставлять их Украине. Речь идет лишь об ограниченной "помощи", поэтому Киеву не стоит завышать ожидания.

Одним из ключевых достижений прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе стала политическая декларация государств G7 об их намерении предоставить Украине так называемые "гарантии безопасности". Но здесь есть проблема. Отношение к этим "гарантиям" в обществе – диаметрально противоположное.

Есть как те, кто не верит в них в принципе, так и те, кто возлагает слишком высокие надежды. И одной из причин ошибочных ожиданий (причем, как в одном, так и в другом случае!) является название, которое продвигает Банковая – то есть словосочетание "гарантии безопасности".

Оно стало переводом английского термина security guarantees, но, как это часто бывает, перевод имеет свои нюансы по сравнению с оригиналом. Нет, Соединенные Штаты и другие государства-союзники не гарантируют безопасность Украины и не планируют этого делать. Это было бы беспрецедентно и практически невозможно. Речь идет только об определенной и, конечно же, ограниченной помощи, которую может получить Украина от союзников. Поэтому в имеющихся политических реалиях корректнее говорить о "гарантиях по безопасности", а не "гарантиях безопасности".

Эта разница может показаться незначительной, но для Вашингтона она чрезвычайно важна. А значит, и нам надо это понять, не создавая для себя ложных ожиданий.

Вильнюсские "гарантии" для Украины

Прежде всего, стоит очень коротко напомнить читателю, что за документ одобрили в Вильнюсе лидеры G7 и президент Украины.

Итак, двенадцатого июля на полях саммита НАТО состоялась церемония, которая к самому альянсу формально не имела отношения. Руководители США, Канады, Японии, Британии, Франции, Германии и Италии, а также лидеры ЕС и президент Украины совместно объявили об одобрении рамочного документа под названием "Совместная декларация о поддержке Украины".

Технически ни один из лидеров не подписывал это решение, его сознательно оформили в виде политической декларации, не имеющей юридической силы. Во-первых, это ускорило согласование документа (в частности, премьеры не должны были консультироваться со своими парламентами); во-вторых, упростило присоединение к нему. Теперь любая страна может заявить, что поддерживает Вильнюсскую декларацию – и этого будет достаточно.

Но, несмотря на такой "фривольный" порядок одобрения, содержание этого документа – достаточно серьезное. Страны, присоединившиеся к нему, взяли на себя политическое обязательство подписать с Киевом "двусторонние договоренности и обязательства по безопасности ", в которых, в частности, зафиксируют юридическую обязанность помогать Украине в конфликте с Россией.

В частности, часть подписантов будет гарантировать предоставление оружия, включая дальнобойную артиллерию, самолеты и системы ПВО, а также продумает порядок после того, как нынешний конфликт завершится.

То есть речь идет о довольно серьезных обязательствах, но есть ключевое "но".

Несмотря на свою амбициозность, "Вильнюсская декларация" – это действительно лишь декларация о намерениях. О результате можно будет говорить лишь после того, как появятся обещанные двусторонние договоры о "гарантиях". И не секрет, что первым Украина ждет договор с ключевым партнером – США.

США не дают "гарантий безопасности". В принципе!

Стоит подчеркнуть, что по идее к декларации о "гарантиях" должно присоединиться большое количество государств. Еще во время саммита пять государств НАТО объявили об этом, а сейчас число дополнительных потенциальных гарантов превысило десяток.

На Банковой не скрывают желания приобщить к клубу также те государства, которые сейчас вообще не предоставляют Украине оружие, да и поддерживают "так себе". Например, Андрей Ермак говорил о необходимости иметь в списке большие государства Южной Америки. Но будем откровенны сами с собой: если политически поддержка Бразилии или Аргентины действительно имеет вес (например, это может изменить баланс сил в ГА ООН), то в военном смысле их участие или неучастие в "гарантиях" – это "белый шум", который ни на что не влияет.

На самом деле для защиты Украины определяющими являются гарантии только одного государства – США.

Важными, но существенно менее весомыми будут договоренности с двумя другими государствами "ядерной тройки НАТО", Британией и Францией, которые, со своей стороны, будут формировать позицию с учетом того, будет ли "в игре" Вашингтон.

А договоренности с "ядерной тройкой" в свою очередь будут ориентиром для всех остальных членов НАТО.

Но США – это ключ. И в Киеве это прекрасно понимают.

А с ними мы уже сейчас имеем расхождение в подходах.

В то время как Украина на всех уровнях вплоть до президента говорит о "гарантиях безопасности"/security guarantees, Соединенные Штаты сознательно и упорно избегают этого названия.

Да и в Вильнюсской декларации, несмотря на все попытки, Киев не смог отстоять свою позицию. Даже в этом не обязывающем документе вы не найдете слова "гарантии". Ни в какой форме.

Различие позиций было очень заметно также на встречах в Вильнюсе. Например, во время дискуссии с участием Джейка Салливана на экспертном форуме НАТО, где советник по безопасности США в ответе на вопрос о security guarantees отвечал, употребляя другой термин – security commitments, то есть "обязательства по безопасности".

Почему так? Потому что США издавна и принципиально избегают обещаний о предоставлении "гарантий безопасности". По крайней мере, за пределами НАТО.

Их нет даже у ближайших партнеров Соединенных Штатов – например у Израиля или Тайваня. Оба получают поддержку по безопасности, security assistance, но ведь это совсем другое, и чисто формально Украина получает помощь в виде security assistance прямо сейчас на миллиардные суммы!

Так почему же эти "гарантии" все равно важны для Украины?

Уточним: "потенциально важны". Надо осознать то, что до появления юридически обязывающих документов, по крайней мере, от "ядерной тройки" это все остается декларацией о намерениях. Потому что только в финальном заявлении станет ясно, выполнят ли ключевые партнеры то, под чем "подписались" в Вильнюсе.

Однако основания для оптимизма есть. В США, в частности, конгресс остается проукраинским. К тому же есть юридические пути "выписать" урезанные гарантии даже без принятия полноценного закона. Есть также две ключевые вещи, о которых нужно знать.

Во-первых, даже частичные "гарантии по безопасности" пойдут Украине в плюс. Они, в частности, призваны обеспечить стабильность поставок вооружений даже в период смены правительств в государствах-гарантах. Кроме того, важно, как именно будут прописаны гарантии на будущие периоды. Там потенциально могут быть неожиданности.

А во-вторых, надо честно признать: на самом деле юридических гарантий безопасности в мире не существует.

Государства никогда (за очень редкими и не релевантными для Украины исключениями) не гарантируют друг другу предоставление военной помощи в случае нападения. Так работает система мировой безопасности. Даже договор НАТО не содержит юридической обязанности посылать армию на защиту друг друга – только помогать. Кто как может. Другое дело, что члены альянса в дополнение к юридическим документам взяли на себя политическое обязательство это делать.

Кроме того, даже нынешнее единство НАТО само по себе не дает его членам полной гарантии безопасности. Нападения международных террористов в Европе и США – наглядные тому доказательства. Впрочем, если речь идет об угрозе прямого нападения, то НАТО действительно предоставляет своим членам наилучшую защиту.

Из этого вытекают два вывода. Прежде всего, вполне нормальным является тот факт, что в рамках договоренностей с западными партнерами Украина не получит то, что можно будет назвать полноценными "гарантиями безопасности", этого термина не будет в документах – при условии, что партнеры предоставят нам юридически обязывающие гарантии поддержки в конфликте. Это также важно. И это, возможно, будет достижимым максимумом.

Но, повторимся, надо рассматривать конкретные соглашения, проекты которых пока не внесены в парламент или правительство ни одного из государств-гарантов.

И, во-вторых, мы должны понимать, что в реальности единственной реально действенной гарантией в будущем является членство в НАТО. Других человечество пока не придумало. А значит, никакие двусторонние договоры не могут заменить наше движение к альянсу. Это должно быть аксиомой.

Автор: Сергей Сидоренко