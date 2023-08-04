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Газета.ru

Италия потратит почти &euro;850 млн на модернизацию старых танков

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Ariete
Ariete.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Минобороны Италии заключило контракт на модернизацию 90 танков Ariete на сумму €848,8 миллиона, сообщает специализированный журнал Rivista Italiana Difesa.

По данным издания, программа рассчитана на восемь лет и может быть расширена еще на 35 единиц. Работы будет выполнять консорциум Iveco-Oto Melara, входящий в структуру машиностроительного холдинга Leonardo. Первые танки будут готовы в 2025 году.

Тарков после обновления хватит на комплектование двух из трех танковых полков.

Военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео написала, что Украина стала проводить контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны и при отсутствии нужного вооружения.

Бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико заявил, что поставка Украине истребителей F-16 ничего не изменит.

Ранее в Швейцарии согласились разрешить реэкспорт оружия Киеву.


Дарья Дмитрова

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Страны
Италия
Украина
Швейцария
Продукция
F-16
Компании
Iveco
Leonardo
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