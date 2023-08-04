"Это не супероружие". Чем опасны украинские морские дроны-камикадзе

Украина намерена поставить на вооружение ВМС сотни безэкипажных катеров

На этой неделе глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов официально признал, что Киев наносит удары по объектам РФ своими безэкипажными катерами. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какие морские дроны состоят на оснащении ВМС Украины и какие средства могут им противопоставить российские военные моряки.

По всей видимости, на вооружении Военно-морских сил Украины (ВМСУ) состоят несколько образцов подобной техники с весьма близкими тактико-техническими характеристиками и боевыми возможностями.

Сравнительно недавно на Украине объявляли о разработке перспективного катера-камикадзе для ударов по объектам российской береговой инфраструктуры и кораблям Черноморского флота.

Не исключено, что в данном случае речь идет о безэкипажном катере типа Magura V5. Считается, что это украинская разработка, но специалисты полагают, что по большей части комплектующие для сборки этого морского дрона производятся в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. На Украине же производится всего лишь финишная сборка аппаратов.

Длина катера составляет 5,5 м, ширина - не более 2 м. Общая масса морского дрона достигает одной тонны. Внутри корпуса размещена фугасная боевая часть массой до 300 кг. Подрыв может осуществляться при контакте с целью или по команде оператора.

Морской дрон типа Magura V5 комплектуется бензиновым лодочным двигателем и развивает скорость до 80 км/ч. Дальность боевого применения составляет 800 км, а автономность находится в пределах 60 час.

Управление катером осуществляется при помощи операторского пульта. Нельзя исключать, что есть и режим самостоятельного следования по заданному маршруту. Оператор управляет морским дроном с помощью радиокоманд, а обратно поступает телеметрия и видеосигнал с оптико-электронной системы катера. Связь с аппаратом осуществляется через спутниковую систему Starlink с шифрованием сигнала.

Стоимость одного такого морского дрона составляет примерно $250 тыс. К постройке запланировано более ста подобных аппаратов.

В российском экспертном сообществе полагают, что управление безэкипажными катерами осуществляется специалистами ВМСУ из 73-го специального центра морских операций, дислоцированного в Очакове.

Не исключено, что в составе ВМСУ есть и безэкипажные надводные аппараты типа MANTAS Т-12, разработанные американской компанией Maritime Tactical Systems.

Изделие T-12 представляет собой катамаран с парой боковых корпусов, соединенных низкопрофильным мостом. Длина катера около 3,6 м при ширине 915 мм и общей высоте конструкции 360 мм. Масса катера - всего 95 кг, а полезная нагрузка - до 63,5 кг. Крейсерская скорость аппарата составляет 20 узлов, дальность плавания - примерно 120 морских миль. Несмотря на ограниченные объемы, подобная конструкция вмещает все нужные агрегаты и механизмы.

Разрабатывает свои морские дроны и Анкара (причем не исключено, что именно они в ближайшее время могут оказаться на Украине). В частности, турецкая компания METEKSAN совместно с судостроительным предприятием ARES Shipyard разработали морской дрон-камикадзе ULAQ KAMA. Предприятия-изготовители заявили, что они готовы на собственных мощностях в течение 1 года изготовить для заказчика сразу 100 катеров-камикадзе типа ULAQ KAMA (сама по себе цифра подозрительно совпадает с уже объявленными украинскими намерениями по численному составу своего безэкипажного флота).

Турецкие катера-камикадзе ULAQ KAMA смогут использоваться не только по прямому ударному назначению, но также для патрулирования акватории или ведения разведки.

Беспилотные катера ULAQ KAMA, по словам разработчиков, могут иметь три разных варианта управления - полностью автономный, частично автономный или дистанционный (при участии оператора).

Вероятный режим подрыва боевой части - прямой контакт с целью, выдача команды на подрыв от оператора дистанционно, или инициация подрыва на основе данных систем управления, выданная на основе сопоставления визуальных данных.

Морской дрон ULAQ KAMA имеет следующие характеристики: длина корпуса - 6,37 метра, ширина - 1,2 метра, скорость хода - более 20 узлов, дальность хода - более 200 морских миль, мореходность - до 4 баллов, масса - 1,3 тонны, из которых боевая часть или другая полезная нагрузка - 200 килограммов.

Так что исключать появление ULAQ KAMA в ближайшее время на оснащении ВМСУ никак нельзя.

Возможно поступление в ВМСУ морских дронов и других типов. К примеру, на протяжении нескольких последних лет американская компания Metal Shark по заказу Корпуса морской пехоты США разрабатывает перспективный многоцелевой безэкипажный катер LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessel).

К настоящему времени проект дошел до строительства и предварительных испытаний первого опытного образца. Длина корабля - 18,5 м, ширина - 6 м, водоизмещение находится в пределах нескольких десятков тонн. Пока никаких данных о возможных поставках катера этого типа ВМСУ не было. Но это только пока.

Слабые места безэкипажных катеров

Недостатком любого безэкипажного катера является надводная часть весьма немалых геометрических размеров. По этим причинам он может быть легко обнаружен на поверхности моря радиолокационными станциями (в том числе оснащенных оптическим каналом). Помимо всего прочего, морской дрон даже на сравнительно больших дальностях легко обнаруживается и постами визуального наблюдения.

Какая-либо броневая защита жизненно важных агрегатов на судах подобного типа отсутствует по определению. Поэтому безэкипажные катера сравнительно легко поражаются огнем стрелково-пушечного оружия. К примеру, крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5 мм, а также корабельными артиллерийскими установками АК-630 калибра 30 мм с одним шестиствольным вращающимся орудием. При этом, как правило, возникает детонация боевой частим, что разносит дрон буквально на куски.

К примеру, на CNN поинтересовались у одного из разработчиков украинского безэкипажного катера, «насколько эффективна российская оборона против этого дрона».

«Неэффективна. Оборудование, которое у них есть на кораблях, создано для атаки других кораблей. Они не могут разрушить этот маленький дрон. Эти дроны быстрее, чем что-либо в Черном море», - так ответил разработчик, пожелавший остаться анонимным.

Но он просто незнаком с характеристиками установки АК-630, которая режет в воздухе на куски крылатые ракеты, что уж тут говорить о низкоскоростном катере.

Помимо всего прочего, управление безэкипажным катером может быть парализовано с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Морской дрон наводит оператор с помощью радиокоманд. Для решения навигационных задач используется спутниковый сигнал. Поэтому постановка организованных помех на этих частотах вполне возможна.

Наконец, для борьбы с безэкипажными катерами могут использоваться традиционные и давно известные боносетевые заграждения и морские мины. И эти средства явно будут одними из самых эффективных. Поэтому считать безэкипажные катера каким-то неуязвимым супероружием на море не стоит.

Михаил Ходаренок