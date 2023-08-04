В Китай привезли российский корпус реактора для энергоблока АЭС «Тяньвань»

Корпус реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань» прибыл на строительную площадку в Китай

[b]Корпус реактора для энергоблока №7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, прибыл на строительную площадку, преодолев морской путь из России менее чем за два месяца. Днем ранее на объект были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата и барботер.[b]

"Согласно контрактным обязательствам российская сторона при реализации проекта АЭС "Тяньвань" обеспечивает поставку оборудования для "ядерного острова" станции, его шеф-монтаж и шеф-наладку. Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку, и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение", – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО "Атомстройэкспорт" Алексей Банник.

В настоящее время на седьмом энергоблоке АЭС "Тяньвань" завершена установка купола здания реактора. Этому предшествовала установка и монтаж полярного крана внутри здания, благодаря которому специалисты смогут установить в проектное положение корпус реактора и другое крупногабаритное оборудование в здании, говорится в сообщении на сайте Росатома.

Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина – 12 м, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. В состав комиссии войдут представители китайского заказчика, специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома и компании-производителя оборудования – "Атоммаш".

Россия продолжает взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация крупных проектов в сфере энергетики. Работа Росатома по проектам в Китае является примером конструктивного партнерства, открывающего новые перспективы в сфере низкоуглеродной генерации.