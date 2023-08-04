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ТАСС

Более 100 единиц инженерной техники Балтфлота вышли на учения под Калининградом

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Российские военные учения под Калининградом
Российские военные учения под Калининградом.
Источник изображения: © AP Photo, Russian Defense Ministry Press Service

Тренировка продлится в течение месяца

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц специальной техники инженерных подразделений Балтийского флота задействовали в полевом выходе на полигонах в Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В общей сложности, в учениях принимают участие более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, установки разминирования УР-77, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10", - говорится в сообщении.

Полевые занятия продлятся в течение месяца. Флотские инженеры отработают ведение инженерной разведки путей движения войск, наведение переправ, фортификационное оборудование полевых пунктов управления, выполнят нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику.

Кроме того, военнослужащие проведут тренировки по разминированию местности и объектов, обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке, а также обеспечению войск водой и электроэнергией.

На полигонах инженеры отработают нормативы по маскировке военных объектов с целью введения в заблуждение авиации условного противника. При этом все задачи будут выполняться в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп. 

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