Войти
ТАСС

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ с начала года подписали более 231 тыс. человек

226
0
0
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.
Источник изображения: Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Зампред Совбеза России отметил, что основной задачей остается повышение престижа такой службы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привел данные Минобороны, согласно которым с 1 января и по сегодняшний день на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек.

"По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день текущего года, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", - привел он статистику.

Систему отбора на службу по контракту в РФ удалось успешно адаптировать к условиям СВО, заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

"Задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, технологические решения. Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей", - сказал Медведев. 

Он напомнил, что для контрактников была установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы, "хотя следить за тем, что происходит в этой сфере, все равно необходимо". "Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - продолжил Медведев. "Результаты этих и других мер очевидны", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
07.02.2023
Премьер Польши Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну
18.03.2021
В РФ создаётся комиссия по научно-технологическому развитию – указ президента
01.06.2015
Военная доктрина России и миротворческая деятельность
20.09.2012
В России придумали новый способ модернизации автоматов АК-74
27.04.2011
База ВКО космические войска
24.09.2010
Разработки российского ОПК должны логично вписываться в контекст экономического развития страны – Дмитрий Медведев
22.01.2009
Оружие из третьих рук. Продажа вооружения Грузии попала под запрет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 03:26
  • 2602
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.08 02:59
  • 27
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 04.08 01:07
  • 53945
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 15:01
  • 9
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 03.08 14:27
  • 0
Социальная политика и достойный уровень жизни, а не война – приоритет суверенного белорусского государства
  • 03.08 13:29
  • 6
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 10:08
  • 0
Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой