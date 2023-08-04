Медведев заявил, что контракт с ВС РФ с начала года подписали более 231 тыс. человек

Зампред Совбеза России отметил, что основной задачей остается повышение престижа такой службы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привел данные Минобороны, согласно которым с 1 января и по сегодняшний день на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек.

"По данным министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день текущего года, на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек", - привел он статистику.

Систему отбора на службу по контракту в РФ удалось успешно адаптировать к условиям СВО, заявил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

"Задача остается прежней - сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, технологические решения. Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО, это дает свои результаты. И не менее важно, что удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей", - сказал Медведев.

Он напомнил, что для контрактников была установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы и обеспечено сохранение их рабочих мест на период прохождения службы, "хотя следить за тем, что происходит в этой сфере, все равно необходимо". "Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - продолжил Медведев. "Результаты этих и других мер очевидны", - заключил он.