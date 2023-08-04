Военный эксперт указал на недостатки напечатанных на 3D-принтере боеприпасов

Кнутов: напечатанные на 3D-принтере боеприпасы бессильны против техники

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов 3 августа рассказал «Известиям» о недостатках боеприпасов, напечатанных на 3D-принтере.

1 августа журнал The Economist написал, что на Украине производят самодельные бомбы на 3D-принтере. По данным издания, оружейник-любитель из Киева наладил домашнее производство 800-граммовых противопехотных бомб. Его группа использует 3D-печать для изготовления корпуса бомбы, после чего наполняет ее взрывчаткой и осколками. Таким образом удается за день произвести около 1 тыс. снарядов, которые затем используются для сброса с беспилотников.

«Так как их печатают на 3D-принтере, их корпус не такой прочный, как у заводских, и за счет этого поражающие факторы в основном направлены против личного состава. Естественно, бронетехнику таким боеприпасом не выведешь из строя, такая же история и с блиндажами, и с какими-то другими серьезными укрытиями, и с БМП, с танками, и так далее. Но если человек оказывается рядом, он может пострадать либо даже может быть убит в том случае, если такой боеприпас взрывается недалеко», — сказал эксперт.

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