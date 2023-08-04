Баку отвергает заявления Еревана о блокировании Лачинского коридора

Установленный в Лачинском коридоре первый пост российских миротворческих сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, 11.11.2020.

Баку/Ереван. 3 августа. ИНТЕРФАКС - МИД Азербайджана отверг заявления армянской стороны о блокировании Азербайджаном Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, и обвинил Ереван в попытке обострения ситуации.

"Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество в вопросах работы погранично-пропускного пункта "Лачин", территориальной целостности и делимитации армяно-азербайджанской границы в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа говорят о намерении армянской стороны обострить ситуацию", - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на выступление Пашиняна.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что утверждения о перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги не имеют под собой никаких оснований, и добавили, что в Баку неоднократно заявляли о недопустимости перевозки грузов на свою территорию без согласования этого вопроса с Баку.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в письме на имя председателя Совета безопасности ООН сообщил, что Баку предложил Международному комитету Красного Креста (МККК) использовать маршрут Агдам - Ханкенди для осуществления гуманитарной деятельности и выразил готовность создать "все необходимые для этого условия".

По его словам, Армения продолжает препятствовать передаче гумпомощи по этому маршруту, "организовывать так называемые общественные протесты против использования альтернативных маршрутов для доставки грузов и услуг, бездумно использовать местных жителей для реализации своей злонамеренной политики разжигания этнической и расовой ненависти".

Он считает, что Ереван "подрывает закрепленные в соответствующих документах ООН принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и независимости в контексте международной гуманитарной помощи и невмешательства в отношении суверенитета и согласия страны-получателя".

"Этот произвольный отказ в предоставлении гуманитарной помощи, основанный на этнической ненависти, является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, представляет собой наиболее яркое свидетельство политизации и злоупотребления деятельностью МККК со стороны Армении и доказывает, что утверждения о так называемой "блокаде" являются ложными и безосновательными", - добавил Байрамов.

Ранее Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе должен разъяснить причины, по которым отправленный правительством Армении гуманитарный груз не может быть доставлен в непризнанную республику.