США официально подтвердили строительство в России завода по производству БПЛА с иранскими комплектующими

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Власти США заявили, что в Российской Федерации якобы действительно ведется строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Шахед» разработки Ирана. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По утверждению американского чиновника, завод БПЛА иранского типа строится в Республике Татарстан. Американская администрация прогнозирует, что он может начать заработать уже в 2024 году, так как его строительство ведется очень активными темпами.

Ранее о том, что в РФ якобы строится такой завод, неоднократно писали различные западные издания. По версии американских властей, Иран якобы поставляет России комплектующие для создания беспилотных летательных аппаратов. Их везут через Каспийское море.

Администрация США отмечает, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном в последнее время углубляется. Американские и украинские СМИ ранее утверждали, что Россия якобы атакует объекты на территории Украины с помощью беспилотников иранского производства, хотя ни Тегеран, ни Москва это не подтверждает. Затем украинские СМИ стали писать о том, что Россия применяет для атак уже беспилотники иранского типа, но собранные на российских предприятиях.

Кроме того, американские СМИ допускают, что аналогичное предприятие по производству беспилотников может быть создано с участием Ирана и в Белоруссии. Связи между Тегераном и Минском тоже укрепляются в последнее время, и спецоперация ВС РФ на Украине сыграла в таком развитии событий далеко не последнюю роль.