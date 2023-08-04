Премьер-министр киевского режима назвал стоимость содержания ВСУ в период боевых действий

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время содержание вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведение ими боевых действий обходится бюджету страны в 2 триллиона гривен. Об этом заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль, беседуя с украинской прессой.

Два триллиона гривен это примерно 55 млрд долларов США. Сам глава украинского правительства признал, что расходы на армию и ведение боевых действий превосходят доходную часть украинского бюджета в мирное время. Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина держится благодаря финансированию западными странами, а также за счет кредитов и грантов от различных государств и международных организаций.

Если бы не западная помощь, финансировать свои войска Киев просто бы не смог. По сути, Украина сейчас является полностью несостоятельным в финансовом отношении государством. Ее экономика разрушена, извлекать доходы практически негде.

Ранее стало известно, что Верховной Радой Украины был принят государственный бюджет страны на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 млн гривен, что составляет приблизительно 35,1 млрд долларов США.

Между тем, на Западе уже нарастает недовольство бесконечной финансовой помощью Украине, тем более, что контрнаступление ВСУ оказалось нерезультативным, и все больше американцев и европейцев недоумевают, сколько еще времени западным странам придется направлять средства налогоплательщиков на содержание киевского режима и созданной им военной машины.