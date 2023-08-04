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ТАСС

СМИ: большинство опрошенных словаков высказались против оказания военной помощи Украине

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Первые две переданные Украине 155-мм/52 самоходные гаубицы Zuzana 2 по контракту от ноября 2022 года на производство и поставку 16 таких систем. Дубница-над-Вагом (Словакия), 01.08.2023
Первые две переданные Украине 155-мм/52 самоходные гаубицы Zuzana 2 по контракту от ноября 2022 года на производство и поставку 16 таких систем. Дубница-над-Вагом (Словакия), 01.08.2023.
Источник изображения: KONŠTRUKTA-Defence

По данным JOJ, 51,5% респондентов подтвердили такую позицию

БРАТИСЛАВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше половины граждан Словакии считают, что правительство, которое будет сформировано по итогам предстоящих в республике 30 сентября досрочных парламентских выборов, должно прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщил телеканал JOJ со ссылкой на итоги опроса населения страны, проведенного социологическим агентством АКО.

Против продолжения оказания Словакией военной помощи Украине высказались 51,5% опрошенных. За продление этого вида поддержки Киеву выступают, как следует из итогов опроса, 43,2% словаков. Поддержку Украине выражают, согласно социологам, прежде всего граждане в возрасте от 18 до 33 лет, жители западных регионов республики и избиратели либеральных партий.

Социологическое исследование проводилось с 24 по 28 июля. В нем были задействованы 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет, представлявшие все социальные группы Словакии.

Словакия в апреле 2022 года передала в дар Украине зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300, а весной 2023 года - выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. 

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Страны
Словакия
Украина
Продукция
С-300
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