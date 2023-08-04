Участники научно-деловой программы "Армии-2023" обсудят внедрение систем ИИ в перспективные образцы ВВСТ

ЦАМТО, 3 июля. На площадке МВТФ "Армия-2023" состоится обсуждение широкого спектра вопросов, посвященных внедрению систем искусственного интеллекта в традиционные и перспективные образцы вооружений.

Заседание круглого стола запланировано на 15 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Основными темами, вынесенными на обсуждение, станут теоретические, нормативно-правовые вопросы, а также опыт применения и разработки систем искусственного интеллекта в перспективных образцах вооружения, военной и специальной техники.

В мероприятии примут участие руководители, ведущие ученые и специалисты научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что по результатам круглого стола будут выработаны практические рекомендации, а также предложения в существующие и разрабатываемые нормативные документы – ГОСТы и отраслевые стандарты. Кроме того, выработка основных направлений и подходов к данным системам позволит значительно расширить их внедрение в различные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также существенно увеличить темпы модернизации образцов ВВСТ, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.