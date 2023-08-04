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Военное обозрение

«БМП Bradley достигла технологического предела»: США выделили средства на создание боевой машины XM30

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США выделила $700 млн в рамках контракта, заключенного с компанией L3Harris Technologies и предусматривающего разработку и создание прототипов новой машины механизированной пехоты XM30.

XM30 заменит БМП M2 Bradley и станет первой наземной боевой машиной армии, разработанной с использованием современных цифровых инженерных инструментов и технологий

- говорится на сайте подрядчика.

В сравнении с M2A3 Bradley новое изделие получит ряд существенных улучшений: повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.

До заключения этого соглашения, 26 июня 2023 года, армия США объявила о подписании контрактов с двумя фирмами (General Dynamics и Rheinmetall), в рамках которых должна была создаваться боевая машина OMFV, которая теперь переименована в XM30. По всей видимости, несмотря на новое название проекта, основой программы остается БМП Lynx KF41, которую предстоит адаптировать для нужд Пентагона.

XM30, ранее известная как OMFV, предназначена для замены устаревающей БМП M2 Bradley, которая находится на вооружении с 1981 года. Широко распространено мнение, что она достигла технологического предела в оснащении новыми средствами – электроникой, броней и защитными системами

- говорится в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Град РСЗО
Компании
General Dynamics
Rheinmetall
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