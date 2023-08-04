«БМП Bradley достигла технологического предела»: США выделили средства на создание боевой машины XM30

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Армия США выделила $700 млн в рамках контракта, заключенного с компанией L3Harris Technologies и предусматривающего разработку и создание прототипов новой машины механизированной пехоты XM30.
- говорится на сайте подрядчика.
В сравнении с M2A3 Bradley новое изделие получит ряд существенных улучшений: повышенную мобильность, адаптивность, боевую мощь, маневренность и безопасность.
До заключения этого соглашения, 26 июня 2023 года, армия США объявила о подписании контрактов с двумя фирмами (General Dynamics и Rheinmetall), в рамках которых должна была создаваться боевая машина OMFV, которая теперь переименована в XM30. По всей видимости, несмотря на новое название проекта, основой программы остается БМП Lynx KF41, которую предстоит адаптировать для нужд Пентагона.
- говорится в западной прессе.