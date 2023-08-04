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Военное обозрение

Глава МИД Индонезии выступила против создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных альянсов

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Источник изображения: topwar.ru

Азиатско-Тихоокеанский регион должен быть свободным от военно-политических альянсов, а его воды не должны использоваться для сражений. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на морском форуме АСЕАН, который 2 августа прошел на острове Бали. Слова главы индонезийской дипломатии приводит информационное агентство ANTARA.

По словам Марсуди, нельзя допустить, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в очаг вооруженных конфликтов. Моря региона не следует использовать для демонстрации силы, для создания альянсов, которые обеспечивали бы доминирование одних государств над другими.

Глава МИД Индонезии отметила, что на протяжении последних пятидесяти лет АСЕАН выступала в интересах предотвращения конфликтных ситуаций, основываясь на соблюдении международного права. Но государствам региона следует найти собственные механизмы для регулирования взаимоотношений в водах Тихого океана.

Известно, что в форуме АСЕАН участвовали 18 государств, включая 10 членов организации, а также США, Китай, Россию, Индию, Японию, Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею. В состав самой организации АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Таиланд, Мьянма, Лаос, Камбоджа и Вьетнам. Кроме того, статусы наблюдателей в организации имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Что же касается создания военных альянсов в регионе, то этим занимаются США, пытаясь ослабить позиции Китая и для этого блокируясь с Австралией и Великобританией, а также с Японией, Южной Кореей и Тайванем.

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Мьянма
Новая Зеландия
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Сингапуp
США
Таиланд
Тайвань
Филиппины
Южная Корея
Япония
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