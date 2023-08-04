Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную дорогостоящую немецкую установку ПВО IRIS-T

Источник изображения: topwar.ru

Столкнувшись в первые месяцы после начала специальной военной операцией с острой нехваткой БПЛА, Россия довольно быстро сумела устранить этот пробел. Сейчас без преувеличения можно сказать, что ВС РФ обладают явным преимуществом перед ВСУ в количестве дронов всевозможных типов, как разведывательных, так и ударных, применяемых в ходе СВО.

Причем речь идет не только о китайских беспилотниках. Благодаря решительным мерам руководства страны, специальным госпрограммам в России ускоренными темпами формируется целая отрасль по производству собственных БПЛА, в которой задействованы как крупные оборонные предприятия, так и небольшие частные компании.

Все большую известность, в том числе за рубежом, приобретает беспилотный (барражирующий) боеприпас «Ланцет», разработанный и производимый российской компанией ZALA, входящей в концерн «Калашников». Для противника этот ударный дрон стал без преувеличения настоящим кошмаром. Беспилотник обладает уникальными тактико-техническими характеристиками, имеет защиту от лазерного оружия, для наведения на цель используется оптико-электронное и телевизионное встроенное оборудование.

Беспилотник оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями, при этом не использует спутниковую навигацию и практически неуязвимым для подавления средствами РЭБ.

Практически каждый день в сети появляются новые видео применения российскими военными «Ланцетов» по технике, орудиям, а главное, даже западным системам ПВО, состоящим на вооружении ВСУ. На этот раз российский дрон-камикадзе точно и масштабно уничтожил очередную дорогостоящую немецкую установку ПВО IRIS-T, о чем сообщают российские телеграм-каналы. Замаскированный в лесу вражеский ЗРК был обнаружен разведывательным БПЛА, после чего по цели как всегда ювелирно отработал «Ланцет».

Источник изображения: topwar.ru

Отмечается, что это уже третья немецкая установка ПВО, накрытая российским барражирующим боеприпасом. К слову, стоимость производства одной пусковой установки IRIS-T составляет около 380 000 евро, батарея, состоящая из трех пусковых установок и командной машины, оценивается в 140 миллионов долларов. Российский БПЛА «Ланцет» стоит около 35 тысяч долларов.

Получается, что в данном случае «экономический ущерб» противнику был нанесен в соотношении более чем один к десяти, это без учета потери очередной дефицитной западной системы ПВО. Неудивительно, что западные спонсоры киевского режима все больше возмущаются по поводу неэффективности многомиллиардных «инвестиций» в украинский конфликт.