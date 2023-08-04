Войти
ТАСС

Источник: АПЛ "Красноярск" в ходе испытаний выполнит три пуска ракет "Калибр" и "Оникс"

200
0
0
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

По его словам, один из пусков будет залповым

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") в ходе государственных испытаний в августе-сентябре 2023 года выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту России.

"Планируется, что в ходе совместных госиспытаний АПЛ "Красноярск" выполнит три учебно-боевых пуска ракет "Калибр" и "Оникс" из подводного положения из акватории Баренцева моря", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один из пусков будет залповым с использованием как "Калибра", так и "Оникса".

Собеседник агентства отметил, что после госиспытаний и приведения в порядок материальной части "Красноярск", построенный на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), будет передан флоту в конце 2023 года. Его переход на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования планируется на 2024 год. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
25.11.2022
Источник: ВМФ может получить АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" в канун 2023 года
30.12.2020
Ударные возможности подлодки "Иркутск" после модернизации могут увеличиться в два раза
20.03.2017
Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 03:26
  • 2602
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.08 02:59
  • 27
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 04.08 01:07
  • 53945
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 15:01
  • 9
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 03.08 14:27
  • 0
Социальная политика и достойный уровень жизни, а не война – приоритет суверенного белорусского государства
  • 03.08 13:29
  • 6
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 10:08
  • 0
Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой