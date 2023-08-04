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Спрогнозирован паритет США и Китая в космонавтике

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Лев Зеленый
Лев Зеленый .
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

США и Китай могут достигнуть паритета в космонавтике в 2030-х годах. Такой прогноз РИА Новости дал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук академик Лев Зеленый.

«Может быть, в середине или в конце 2030-х годов Китай нарастит свое космическое присутствие настолько сильно, что станет уже основным или хотя бы соизмеримым с США игроком», — сказал специалист.

По его оценке, полный паритет между сторонами вряд ли достижим сразу по всем направлениям космонавтики, поскольку, превосходя соперника в одной области, можно уступать ему в другой. «Как говорят, в Олимпиаде соревнования идут в разных видах спорта, но есть командный зачет, где суммируется количество очков», — уточнил академик.

Зеленый добавил, что в настоящее время Китай обгоняет Россию в области космонавтики.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что Венесуэла второй после России присоединится к китайскому проекту Международной лунной исследовательской станции, которую в начале 2030 годов планируется построить на поверхности естественного спутника Земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Компании
ИКИ РАН
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