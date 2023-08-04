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ЦАМТО

Orizzonte Sistemi Navali поставит новые патрульные корабли OPV ВМС Италии

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Логотип Fincantieri
Логотип судостроительного предприятия Fincantieri.
Источник изображения: http://shipbuilding.ru/

ЦАМТО, 3 августа. Компания Fincantieri 31 июля объявила о подписании совместным предприятием Orizzonte Sistemi Navali (OSN, сформировано Fincantieri и Leonardo) контракта на строительство трех патрульных кораблей прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) для ВМС Италии.

Контракт на поставку кораблей OPV следующего поколения подписан с Национальным директоратом по вооружениям Минобороны Италии.

Контракт включает опционы на поставку еще трех кораблей и модернизацию необходимой инфраструктуры на военно-морских базах в Огасте, Кальяри и Мессине, где будут базироваться корабли.

Общая стоимость контракта на постройку первых трех кораблей составляет 925 млн. евро, включая соответствующую комплексную логистическую поддержку. В ближайшие дни OSN завершит заключение контрактов субподряда с Fincantieri и Leonardo на сумму 540 и 255 млн. евро, соответственно.

Как заявлено, программа OPV направлена на обеспечения ВМС Италии возможностями для ведения наблюдения и разведки на море, управления движением торговых судов, защиты морских путей сообщения и исключительной экономической зоны, а также защиты морской среды от загрязнения, включая разливы токсичных жидкостей.

Длина нового корабля составит около 95 м, водоизмещении – 2300 т, экипаж – 97 человек. Одной из инновационных особенностей судна станет разработанная Leonardo и Fincantieri для многоцелевых морских патрульных кораблей (PPA) итальянского флота "морская кабина", которая позволяет управлять кораблем и авиационными операциями всего двум операторам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
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