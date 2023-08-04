Lockheed Martin передала первый одноместный F-16 Блок.70 ВВС Бахрейна

ЦАМТО, 3 августа. Корпорация Lockheed Martin в конце июля передала командованию ВВС Бахрейна первый одноместный истребитель F-16 Блок.70/72.

Как сообщает Flightglobal.com, Lockheed Martin уже опубликовала видеозапись первого полета одноместного истребителя с серийным номером EA1 и бортовым номером 1601.

Ранее, в марте 2023 года, Lockheed Martin сообщила о передаче ВВС Бахрейна первого двухместного самолета, который сейчас используется для подготовки экипажей ВВС Бахрейна в США. Теперь к нему присоединился одноместный самолет.

Как сообщал ЦАМТО, 8 сентября 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 19 истребителей F-16V "Вайпер" (F-16 Блок.70), а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг поддержки общей стоимостью в 2,785 млрд. долл. Одновременно Госдепартамент одобрил модернизацию имеющихся на вооружении ВВС Бахрейна 20 истребителей F-16 Блок.40 ВВС к конфигурации F-16V. Полная стоимость этого проекта была оценена в 1,082 млрд. долл.

Первый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 многоцелевых истребителей F-16V для ВС Бахрейна командование ВВС США подписало с корпорацией Lockheed Martin 22 июня 2018 года. Его стоимость составила 1,125 млрд. долл.

К сборке первых F-16 Блок.70/72 Lockheed Martin приступила в декабре 2019 года. Корпорация ведет сборку самолетов на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина). Летные испытания первого истребителя начались 24 января 2023 года. Отправка самолетов в Бахрейн запланирована на 2024 год.