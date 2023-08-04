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Известия.ru

Правительству предложат запретить продажу антидроновых ружей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Комитет ГД по безопасности предложит запретить продажу антидроновых ружей

Правительству предложат запретить бесконтрольную продажу антидроновых ружей, так как они могут быть использованы во вред безопасности населения. Такую законодательную инициативу в адрес кабмина готовят в комитете по безопасности нижней палаты. Об этом рассказал «Известиям» 2 августа зампред комитета Анатолий Выборный.

По его словам, бесконтрольная продажа и использование таких средств может заглушить важные навигационные радиосигналы, а также привести к бесконтрольному падению беспилотников на жилые строения.

«Сейчас закон не запрещает любому гражданину купить не только антидроновое оружие, но и полноценную систему подавления. Однако простые граждане не имеют специальных навыков и знаний по их использованию. При попытке нейтрализовать беспилотник возможны негативные последствия, вплоть до трагических», — пояснил парламентарий.

По его словам, любой дрон может быть опасен, например начинен взрывчаткой, поэтому непредсказуемо, как он себя поведет.

«При взрыве в густонаселенной местности, в городских условиях пострадают мирные жители и объекты. Кроме того, дилетант может абсолютно случайно «приземлить» и важный коптер спецслужб. Поэтому пользоваться антидроновым оружием должны исключительно специалисты, получившие соответствующую лицензию. В этой связи представляется целесообразным запретить свободную продажу противодронового оружия», — подчеркнул Выборный.

Ранее, 20 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который наделяет Росгвардию, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР, ФСИН, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование беспилотников.

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