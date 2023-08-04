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Военное обозрение

Турецкие эксперты считают, что планы США по размещению военных баз на островах в Греции направлены против Турции

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что на фоне очередного установленного рекорда США по росту военного бюджета Вашингтон собирается открыть новые военные базы. Среди прочего – это новые военные объекты США в Греции.

Так, греческая пресса сообщает, что американская сторона рассматривает возможность увеличения числа военнослужащих армии и ВМС США на греческой территории. Для этого американский конгресс уже принял поправку, согласно которой готовится обращение к главе Минобороны и руководителю Госдепа США с призывом «провести соответствующую работу в кратчайшие сроки».

После согласования документ будет направлен непосредственно президенту США Джо Байдена, который, как планируется, должен его одобрить.

Общие сроки рассмотрения документа, ориентировочно, должны составить около 2 месяцев. С чего вдруг такая спешка?

Военные эксперты и политологи в Турции, анализируя планы американского руководства, полагают, что такой шаг является в первую очередь антитурецким. Дело в том, что греческие острова, по соглашению Анкары и Афин, должны оставаться демилитаризованной территорией. Однако в договоре ничего не прописано о запрете на присутствие там американских военных, чем и пытаются воспользоваться в Вашингтоне. В стане турецких властей считают, что тоже Греция собирается воспользоваться появлением американских баз на своих островах для изменения баланса сил в регионе.

Напомним, что Греция и Турция - страны НАТО. Это к слову о натовском «единстве».

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Греция
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