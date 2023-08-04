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Военное обозрение

Американский эсминец Zumwalt пытается дойти до судостроительной верфи, чтобы пройти очередную «модернизацию»

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Источник изображения: topwar.ru

Корабль вышел из Сан-Диего 27 июля текущего года, но уже 28 был вынужден вернуться, из-за очередной поломки. Но поскольку рано или поздно он до Миссисипи доберется, то несколько слов о том, что собираются делать.

Продолжительность ремонта и сумма контракта еще не озвучивались. С корабля будут сняты две 155-мм усовершенствованные артиллерийские системы, при этом установят четыре 87-дюймовые ракетные установки, в которых будут установлены системы C-HGB для пусков гиперзвуковых ракет. Только проблема в том, что таких ракет в арсенале пока нет... Значит, поставят, когда появятся. А когда - сказать точно не может никто.

Как пишет USNI News, каждая "труба" будет содержать три ракеты, всего 12 ракет на Zumwalt.

ВМС США планируют таким же образом модернизировать и два других корабля этого класса — USS Michael Monsoor (DDG-1001) и Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Должностные лица службы планируют подготовить Zumwalt к развертыванию с гиперзвуковым оружием к 2025 году, однако, как уже было отмечено, гарантий никаких. Ракеты нужно сначала получить, потом испытать.

C-HGB разрабатывается в рамках совместной программы. К 2029 году ВМС также планируют разместить это оружие в модуле полезной нагрузки Virginia на ударных подводных лодках класса Block V Virginia.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Проекты
ГЗЛА
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