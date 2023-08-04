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Известия.ru

ВС РФ усовершенствовали конструкцию снарядов для беспилотников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Специалисты ВС РФ используют передовые технологии, чтобы постоянно повышать эффективность боевой работы. Об этом в четверг, 3 августа, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


Корпус снаряда печатается на 3d-принтере. Весь цикл занимает несколько часов. В засекреченной лаборатории производят хвостовики, подвесы и другие элементы вооружения.

«Еще четыре месяца назад мы догнали нашего соперника. Сейчас мы уверенно уходим вперед, потому что им технологии все дают, они их не разрабатывают», — поделился инженер с позывным Вещий.

Новые образцы отправляются на испытания. Точность сброса и детонацию боеприпаса проверяют, как правило, на небольших целях — только после этого разработку запускают в массовое производство.

Последние модели оборудованы хвостовиками-стабилизаторами, а также подходят ко всем типам взрывчатки. Уникальная аэродинамика обеспечивает вертикальный полет, благодаря этому снаряд идет по запланированной траектории даже в сильный ветер.

Для совершенствования орудий и расходников военные инженеры стараются подмечать как свои, так и чужие ошибки. За время технологического противостояния у российских снарядов серьезно улучшилась статистика срабатывания: пока наши боеприпасы детонируют при каждом попадании, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять запусков приходится два разрыва.

Кроме того, ВС РФ не упускают возможность использовать трофейную технику в собственных интересах. Так, украинские дроны, которые остаются в хорошем состоянии после принудительной посадки, перепрошивают, дорабатывают и возвращают на фронт.

Ранее, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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