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РИА Новости

Начинаются испытания новейшей системы управления для ВДВ "Кассиопея-Д"

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

"Росэлектроника": система управления для ВДВ "Кассиопея-Д" отправлена на испытания

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Опытные образцы новейшей системы управления для ВДВ на базе БТР отправлены на испытания, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника".

"По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ "Кассиопея-Д" отправлены на испытания", — сказали собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что автоматизированная система управления войсками "Кассиопея-Д" монтируется на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД "Ракушка". Она представляет собой полевую телекоммуникационную систему, которая должна обеспечить в бою управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие десантников с другими родами и видами войск.

Предполагается, что "Кассиопея-Д" существенно повысит оперативность передачи данных в тактическом звене за счет различных каналов, включая видеосвязь и закрытый военный интернет. В частности, комплекс должен обеспечить эффективное применение новых видов вооружений ВДВ.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Росэлектроника
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