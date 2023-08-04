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РИА Новости

"Ростех" в разы увеличит выпуск Системы контроля воздушного пространства

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Ростех" в пять раз увеличит выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") нарастит в пять раз выпуск новейшей Системы контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенной в том числе для противодействия налетам беспилотников, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе компании.

В холдинге сообщили, что в ответ на современные вызовы и угрозы "Высокоточные комплексы" активно инвестируют в разработку и производство продукции гражданского и двойного назначения.

"Так, в связи с активным ростом применения БПЛА была разработана система контроля воздушного пространства (СКВП), обнаруживающая воздушные цели с крайне малой эффективной площадью рассеяния. В связи с высокой заинтересованностью потенциальных заказчиков объем выпуска СКВП будет увеличен в пять раз", - рассказали в холдинге.

Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА), впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24 штук.

Масса одного изделия составляет 100 килограммов, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от минус 5 до 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 метров до 80 километров. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.

Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 километров, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 километров, а малоразмерных дронов - 7 километров. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.

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ЦКБА
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