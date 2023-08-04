Заслуги связи: в России создается сотовый оператор для госорганов

Улучшит ли это качество используемых ими телеком-сервисов

В России готовятся создать виртуального сотового оператора для властных структур. Об этом «Известиям» рассказал источник в госорганах и подтвердил собеседник, близкий к организации проекта. Пока он находится на стадии обсуждения и технических тестов, его хотят запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Она использует сети сразу четырех федеральных «классических» сотовых компаний, поэтому абоненты нового оператора получат оптимальное качество мобильной связи, отмечают эксперты.

Эра госслужащих

На базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть создан виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из госструктур. По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом». Ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет, утверждает собеседник «Известий».

Источник, близкий к одному из операторов, подтвердил эту информацию. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

— Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями, — рассказал «Известиям» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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Запрос на подобные услуги в органах власти есть, уверяет один из источников.

— ЭРА-ГЛОНАСС передает экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, причем выбирает того, сигнал у кого сигнал в данном конкретном месте лучше. Такая архитектура гарантирует госпользователю наилучшее качество связи в любом месте, где бы он ни находился, — говорит он.

Впрочем, как утверждают оба источника «Известий», пока идет обсуждение проекта и непонятно, когда заработает новый оператор.

Вопрос о создании такого ресурса для чиновников и законодателей на базе ЭРА-ГЛОНАСС обсуждается, это должен быть совместный проект операторов, создана доверенная среда, рассуждает один из них. Но включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов, ведь сейчас при информировании о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС работает в режиме M2M, автоматизированного межмашинного взаимодействия, объясняет он.

— ЭРА-ГЛОНАСС — уникальная система в мире по своим возможностям и потенциалу, который в цифровой экономике к тому же постоянно растет. Изначально в 2009–2014 годах она создавалась для решений приоритетной, но одной задачи — экстренного вызова в государственные оперативные службы для оказания помощи и спасения жизни и здоровья людей, попавших в нештатную или аварийную (ДТП) ситуацию на автодороге. Но уже тогда, на стадии создания системы, было очевидно, что ее потенциал, то есть перечень решаемых ею задач, гораздо больше, в первую очередь в задачах, связанных с безопасностью в широком смысле этого слова, — отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

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По словам эксперта, ЭРА-ГЛОНАСС — это также единственный в мире оператор беспроводной связи, который работает с миллионами абонентов и на всей территории страны по схеме MVNO на сетях всех национальных операторов мобильной связи.

Одновременно в соответствии с федеральным законом о госсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» данные в ней имеют юридическую значимость, а она подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, продолжил эксперт. Также по закону оператору ЭРА-ГЛОНАСС предоставлена возможность создания совместных предприятий с другими компаниями для решения иных государственных задач, в том числе на коммерческой основе.

По словам Андрея Ионина, запрос госорганов на защищенную связь был, есть и будет всегда, тем более в такие сегодняшние неспокойные времена. Конечно, по уровню безопасности, секретности и шифрованию связь на базе инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС будет слабее систем, используемых высшим руководством страны, но зато будет более массовой, например обеспечивающей безопасное общение сотен тысяч служащих органов законодательной и исполнительной власти, считает он.

Историческая преемственность

Во времена СССР в стране действовала сеть подвижной радиотелефонной связи «Алтай» для чиновников и директоров крупнейших госпредприятий, которая обслуживала несколько тысяч номенклатурных пользователей, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. Абонентское оборудование этой сети занимало почти целый багажник автомобиля «Волга».

Система «Алтай» Источник изображения: Фото: соцсети

— Идея создания сети радиосвязи для спецпотребителей в России отметила 15-летие с момента первого практического шага в этом направлении. В 2008 году в ситуационном центре МЧС в Нижнем Новгороде состоялся запуск в тестовую эксплуатацию сети подвижной связи стандарта TETRA. Выступая на том событии, глава тогдашнего Мининформсвязи Леонид Рейман заявил, что TETRA рассматривается в качестве единого национального стандарта профессиональной подвижной радиосвязи в РФ. Но этого в итоге не случилось, — напомнил Леонид Коник.

Вновь идея создания федерального оператора для чиновников возникла через 10 лет, в 2018 году, к тому моменту транкинговая технология TETRA устарела, поэтому построить такую сеть решили на базе стандарта LTE-450, рассказал эксперт. Но и этот проект не «полетел» — из-за недостатка радиочастотного спектра, а также по причине малого выбора оборудования, указывает он.

— Идея создать сотовую сеть для спецпотребителей на базе виртуального оператора (MVNO) «ГЛОНАСС Мобайл» выглядит наиболее логичной. Во-первых, использование MVNO избавляет от огромных затрат на строительство новой сетевой инфраструктуры. Во-вторых, «ГЛОНАСС Мобайл» — «дочка» оператора сети аварийной связи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС», а эта сеть взаимодействует сразу со всеми четырьмя федеральными сотовыми компаниями. Поэтому пользователь такой сети может быть на связи в любой точке России — если не через МТС, так через «МегаФон», или если не через Tele2, так через «Билайн», — объясняет Леонид Коник.

«Известия» направили запросы в МТС, «Мегафон» и «Вымпелком».

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский Источник изображения: iz.ru

С одной стороны, подключение через ЭРА-ГЛОНАСС сможет обеспечить чиновников безопасной и качественной связью в силу присоединения сразу к четырем операторам, рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С другой стороны, виртуальный оператор во многом зависим от операторов физических сетей, на которых он работает, например, он не может быстро обеспечить радиопокрытие там, где нужно обслуживать большое количество абонентов, отмечает он.

Кроме того, комплексное обеспечение безопасности зависит не только от используемых SIM-карт — оно определяется целым набором мероприятий и регламентов, которые сильно различаются от задач и статуса органа власти, объяснил эксперт. В ряде случаев, когда необходимо, чтобы передача и прием данных осуществлялась в закрытом режиме и они никак не были связаны с иностранными сервисами (например, при переписи населения), госслужащим целесообразно выдавать отечественные смартфоны, работающие на операционной системе «Аврора», заключает эксперт.

Валерий Кодачигов