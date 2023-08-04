На Восточном продолжат испытания технического комплекса с макетом "Ангары"

Они запланированы на август 2023 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Контрольные испытания технического комплекса на космодроме Восточный с задействованием "Ангары-НЖ" - конструкторско-технологического макета ракеты-носителя "Ангара-А5" - продолжатся в середине августа. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"Аттестация и продолжение контрольных испытаний технического комплекса с непосредственным задействованием макета первой летной ракеты "Ангары-НЖ" начнется примерно в середине августа текущего года", - сказал Варочко.

По словам гендиректора предприятия, на космодроме уже завершился монтаж контрольно-наземного оборудования и проверочной аппаратуры технического комплекса для полного цикла предпусковой подготовки ракет-носителей "Ангара".

Макет "Ангара-НЖ" изготовлен на предприятии "Полет" и предназначен для отработки подготовки первой летной "Ангары-А5" к пуску, а также для аттестации технического и стартового комплексов космического ракетного комплекса "Амур" на космодроме Восточный. Макет прибыл на космодром 5 июня.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ).