Морской сбой: Черноморский флот отразил очередную атаку дронов

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы лишат противника шансов на успех, считают эксперты

В юго-западной части Черного моря украинский беспилотник атаковал российский военный корабль, сопровождавший гражданский транспорт. Моряки-черноморцы вовремя заметили и уничтожили дрон противника, сообщили в Минобороны РФ 2 августа. Накануне в этой же части акватории наши корабли пустили ко дну три вражеских дрона. Эксперты отмечают, что атаки беспилотников против боевых кораблей уже сейчас не имеют успеха, а в дальнейшем шансов у противника станет еще меньше — на флот должны поступить новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Опасная акватория

В ночь на 2 августа вооруженные формирования Украины предприняли попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, атаку на российский корабль выполнил украинский дрон новой модели. Он отличался большей подвижностью и скоростью маневрирования. Предположительно, основой беспилотника стал водный мотоцикл, который прошел серьезную модернизацию.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

1 августа Минобороны РФ сообщило, что киевский режим попытался провести террористическую атаку с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Корабли ВМФ России, сопровождавшие транспорт, своевременно обнаружили и уничтожили все три аппарата.

С надводными беспилотниками у украинских вооруженных формирований сейчас ничего не получается, рассказал «Известия» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Конечно, что-то еще пытается доплыть до наших кораблей, но скоро и такой возможности не будет, — рассказал эксперт. — На подходе новое поколение средств радиоэлектронной борьбы, которые появятся в зоне специальной военной операции. И принципиально нового оружия противник не получит. Украинские власти просят еще оружия: «Давайте, давайте, давайте». Но американцы теперь будут давать его Тайваню.

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Тактические успехи

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление в направлении населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка в Харьковской области, улучшив тактическое положение, рассказали в российском военном ведомстве.

— Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое в Харьковской области, Новоселовское и Артемовка в ЛНР, — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское отражено две атаки подразделений украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

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Потери противника составили более 40 боевиков, две боевые бронемашины, два автомобиля, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две САУ «Гвоздика», «Мста-С», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», а также орудие «Мста-Б».

— За сутки противник понес значительные потери на разных направлениях: запорожском, краснолиманском, донецком, — рассказал Василий Дандыкин. — Речь идет о тысяче человек. И немалое количество техники потеряно ВФУ. Это очень серьезно. Похоже, им не хватает возможности и резервов для маневрирования на отдельных направлениях, в том числе на купянском и краснолиманском, и это начало сказываться на надежности обороны — они начали отходить. Это очевидно и видно из того, что происходит практически каждый день: 2 августа они потеряли два батальона.

Уничтоженная «Богдана»

ВФУ в течение суток продолжали безуспешно атаковать на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.

В частности, на донецком направлении войска Южной группировки успешно отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка в ДНР.

В районе Славянска уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВФУ «Лиман».

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» успешно отразили атаку в районе Урожайного в ДНР.

На запорожском направлении отбито четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в Запорожской области.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отражена атака противника в районе Нововодяного в ЛНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли не менее 840 человек и 36 единиц техники, включая три танка, артсистему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Также наши подразделения уничтожили колесную самоходную гаубицу «Богдана» украинского производства.

Марьинский рубеж

Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал на позициях наших военнослужащих в Марьинке. Минометчики не дают противнику свободно передвигаться по передовым позициям и проводить перегруппировки. При появлении боевиков они тут же открывают огонь.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Наша работа настолько внезапная, как снег летом. Противник может пойти, но не факт, что сможет вернуться обратно, — рассказал военнослужащий с позывным Студент.

При активизации подразделений ВФУ нашей пехоте на помощь приходят танки Т-80. По словам корреспондента, у этой машины газотурбинный двигатель, из-за этого звук от мотора просто самолетный.

Танкисты — люди с огромным опытом, сражались еще под Дебальцево. Военнослужащий с позывным Буран хвалит своего механика-водителя.

— Действительно, старой школы боец. Ему: «Вперед». Он команду услышал, газ — и пошел, — рассказал Буран.

В составе наших подразделений много возрастных бойцов.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Я бывший водитель троллейбуса, у меня погиб друг. Я знал его, жену и детей. Сначала мотивацией была месть за него. Потом посмотрел, что они творят — это сейчас мотивирует, — рассказал Михаил, которому уже больше 50 лет.

Прямо на передовой наши бойцы модернизируют свою технику. Ребята из Донецка обшивают по кругу машину резиной от шахтных ленточных транспортеров — это их изобретение. Такие импровизированные резиновые чехлы служат дополнительной защитой для танка — спасают от кумулятивных боеприпасов.

Горят украинские склады

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 925 боевиков ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Запорожской области поражен пункт управления 15-й бригады национальной гвардии Украины. В Харьковской области и ДНР уничтожены склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВФУ.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Также в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 28 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова

Богдан Степовой