Войти
ТАСС

WSJ: экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

374
0
0
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

По данным газеты, "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала СВО на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, и продемонстрировала свою прочность, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее словам, "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала СВО на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя".

Издание отмечает, что изначально у России были проблемы с импортом микрочипов, однако Москва смогла их решить и обладает возможностью наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе. Помимо этого, несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, добыча углеводородов снизилась лишь незначительно.

По мнению экспертов, устойчивость российской экономики обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация в российской экономике лучше, чем можно было прогнозировать ранее. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил возможность роста ВВП РФ по итогам нынешнего года более чем на 2%. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.06.2023
Технологический прогресс обеспечивает национальную безопасность
02.05.2022
Японское издание: Украинский конфликт может стать для США «Вьетнамом 21 века»
31.03.2022
Американцы признали провал антироссийских санкций
07.03.2022
Die Welt: Западу только кажется, что Россия изолирована. За ней стоят страны с большинством населения Земли
07.02.2022
Спасибо, Путин. Теперь США не уйдут из Европы
20.08.2014
Возвращение в Черное море
14.07.2014
Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 19:23
ТОП ЛИСТ Онлайн казино на реальные деньги | Online casino 2023
  • 03.08 17:19
  • 26
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 03.08 16:25
  • 2600
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 16:23
  • 53938
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 15:01
  • 9
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 03.08 14:27
  • 0
Социальная политика и достойный уровень жизни, а не война – приоритет суверенного белорусского государства
  • 03.08 13:29
  • 6
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 10:08
  • 0
Инцидент на польско-белорусской границе: польская власть продолжает извращаться перед осенними выборами
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО