WSJ: экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

По данным газеты, "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала СВО на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, и продемонстрировала свою прочность, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее словам, "провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени" из-за начала СВО на Украине, "идентичен тупиковой ситуации на поле боя".

Издание отмечает, что изначально у России были проблемы с импортом микрочипов, однако Москва смогла их решить и обладает возможностью наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе. Помимо этого, несмотря на введенные ограничения на продажу российской нефти, ее продолжают покупать, добыча углеводородов снизилась лишь незначительно.

По мнению экспертов, устойчивость российской экономики обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация в российской экономике лучше, чем можно было прогнозировать ранее. Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил возможность роста ВВП РФ по итогам нынешнего года более чем на 2%.