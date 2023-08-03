Польша попала в капкан собственной проукраинской пропаганды

В польско-украинских отношениях произошел серьезный сбой, пишет Myśl Polska. На обвинения в отсутствии благодарности Варшаве Киев отвечает в духе ложного западного нарратива, что он ведет борьбу "в интересах всего свободного мира". Когда-то именно польские политики активнее всех поддержали этот тезис.

Ян Энгельгард

Итак, к обострившемуся конфликту интересов Польши и Украины в сфере сельского хозяйства и разногласиям по исторической повестке добавились споры о наличии или отсутствии украинской благодарности Варшаве.

Как сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, польский посол в Киеве был вызван в украинский МИД. Поводом для этого послужили заявления главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача. Украинская сторона требует объяснений. Что же произошло? Марчин Пшидач заявил на государственном телеканале TVP следующее: "Что касается Украины, она действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, ей стоило бы начать ценить то, что для нее в последние месяцы и годы сделала Польша. Поэтому относительно защиты границ были приняты именно эти, а не иные решения". Это заявление касалось возможного продления запрета на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины. "Самое главное сегодня – это защита интересов польского фермера. У нас сейчас время сбора урожая. Польское зерно должно быть собрано, складировано и продано по адекватной, достойной цене", – сказал Пшидач.

Польскому чиновнику ответил заместитель главы канцелярии Президента Украины Андрей Сибига: "Мы категорически отвергаем попытки политиков навязать польскому обществу необоснованное мнение о том, будто бы Украина недооценивает помощь со стороны Польши. Это, конечно же, игра с целью реализации своих деловых интересов, не имеющая ничего общего с действительностью. Это манипуляция, ... а реальностью является дружественный и открытый диалог между президентами Украины и Польши, между которыми существует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия. Нет ничего хуже ситуации, когда твой спаситель требует от вас плату за спасение, даже когда ты истекаешь кровью".

"Польское оружие в руках украинских военных эффективно сдерживает российских солдат, – отметил он. – Поддержка нас оружием – это не филантропия, а инвестиции Польши в собственную безопасность. Именно украинцы сегодня стоят на страже ценностей и безопасности нашего региона, и делают это также в интересах Польши и всего свободного мира", – сказал Сибига, добавив, что это "высшая степень благодарности". Он также подчеркнул, что в то время, когда Украина находится в состоянии конфликта, попытка "получить" от нее нечто большее равносильна измене, которой в отношениях с Польшей не должно быть места.

Польские интернет-пользователи разразились негодованием. На первый взгляд, правильно сделали. Почему на первый взгляд? Потому что если мы посмотрим на то, какой нарратив взяли на вооружение польские политики после начала конфликта, то обнаружится, что мы сами дали украинцам аргументы, которые позволяют им теперь реагировать именно таким образом. Наиболее показательным является заявление Матеуша Моравецкого, сделанное им в феврале этого года: "Солдаты на Украине умирают в том числе и за нашу свободу. Наверное, впервые за последние 300 лет „за нашу и вашу свободу” бьют не поляков". Эту мысль господина премьер-министра можно было бы сформулировать точнее: "Нам не приходится жертвовать жизнью польских солдат, потому что вместо них умирают украинцы". Именно так это следует понимать. Эта мысль – естественное следствие принятия ложного тезиса о том, будто бы борьба идет не только за суверенитет Украины, но и за независимость Польши, что, если падет Киев, следующей станет Варшава. То есть это "наша война", с той лишь оговоркой, что вместо наших солдат гибнут украинцы.

Я много раз писал и говорил, что это абсолютно абсурдное утверждение, не имеющее ничего общего с реальностью. Конфликт на Украине касается только и исключительно отношений России и Украины, он происходит на территории бывшего СССР, и его непосредственная причина кроется не в "русском империализме", а в борьбе за сохранение влияния Москвы на территориях, которые она считает своей сферой влияния и безопасности, и куда, не снимая армейских ботинок, зашли США и НАТО, совершив при этом переворот и свергнув законного президента Украины. Пропагандистский тезис о том, что Украина борется за весь "свободный мир", за Европу, а значит, от Украины зависит, быть или не быть Польше, – очень удобен для киевских властей, потому что стимулирует другие страны оказывать им поддержку – военную, финансовую и политическую. Кроме того, он исключает какую-либо критику Киева, поскольку Украина в ответ на помощь якобы жертвует жизнями своих граждан, а ведь человеческая жизнь бесценна. Так что, если вы хотите быть "свободными", не вздумайте нас критиковать, потому что за вашу свободу мы платим жизнью украинцев!

Варшава полностью приняла данную интерпретацию этого конфликта – причем, сделала это с еще большим энтузиазмом и рвением, чем Запад, о чем свидетельствуют бесчисленные заявления президента и премьер-министра Польши, а также целого табуна политиков из правящей партии и оппозиции. Если дело обстоит так, то Киев может с чистой совестью говорить: "А чего вы еще от нас хотите? Вы заступаетесь за своих фермеров, хотите осудить УПА*? И это в то самое время, когда мы сражаемся за ваше существование?" Польский народ стал жертвой собственной пропаганды и догматического утверждения о том, что это "наша война". Венгрия с самого начала заняла совершенно другую позицию: "Это не наша война, и наша цель – держаться от нее подальше, не отправлять оружие, стремиться к ее скорейшему прекращению и отстаивать свои интересы". И позиция Венгрии совершенно ясна, в том числе и по отношению к Киеву. Польская же позиция такой ясностью не обладает, причем, подчеркнем это в заключение, по собственному желанию Польши.

* запрещенная в РФ экстремистская организация, прим. ред.