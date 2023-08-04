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Известия.ru

СМИ заявили, что Украина никогда не будет удовлетворена поставками Запада

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov

CNBC: Украина никогда не будет полностью удовлетворена поставками Запада

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена поставками Запада, требуя наращивания военной помощи. Такое мнение он выразил 2 августа в беседе с CNBC.

«Обязательно будет разрыв между тем, чего хотят украинцы, и тем, что Запад может предоставить, «и иногда это перерастает в разочарование», — передает слова Шиа телеканал.

Бывший пресс-секретарь альянса также подчеркнул, что недовольство властей Украины не найдет понимания среди сторонников, так как «Запад всегда будет считать, что он делает всё возможное».

Он отметил, что необходимо справиться с «этим несоответствием» и не допустить причинения долговременного ущерба во взаимодействии киевский властей и западных стран.

В этот же день CNBC также сообщил, что игнорирование Киевом советов Вашингтона, а также его постоянные требования к НАТО о поставках оружия вызывают у руководства США всё большее недовольство. Как пишут авторы материала, в июле президент Украины Владимир Зеленский «разозлил некоторых союзников» во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе, «когда описал отсутствие графика по щекотливому вопросу о членстве в НАТО и «условия», которые необходимо выполнить, как «абсурдные».

Сербская газета Politika 30 июля заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, США их союзников по НАТО всё больше напрягают постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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